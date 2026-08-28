Persecución en Corrientes: detuvieron a un hombre por intentar robarle a una mujer

Un hombre de 28 años fue detenido este jueves tras una persecución policial que se inició por el intento de robo a una mujer. El hecho ocurrió en el centro de Corrientes capital entre las calles Hipólito Irigoyen y San Luis.

Según fuentes policiales, la mujer fue abordada por un hombre que circulaba en moto. Durante el forcejeó, la víctima cayó y se golpeó contra el piso, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Escuela. El delincuente se fugó y se dio la alerta al Sistema Integral de Seguridad 911.

Operativo y persecución

Tras el aviso, se activó un operativo con móviles policiales de distintas comisarías y la búsqueda permitió encontrar al sospechoso entre las calles Don Bosco y Belgrano.

Al advertir la presencia de las autoridades, el hombre aceleró su moto y la fuga se extendió por un par de cuadras. Luego intentó escapar a pie, pero fue capturado. La persecución terminó en inmediaciones de Santa Ercilia y José Hernández, donde los policías lograron demorarlo y trasladarlo a la comisaría.

El operativo contó con la intervención de policías del Comando de Patrullas y la colaboración del Destacamento San Marcos.



