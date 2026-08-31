Detuvieron a Martín Castillo, abogado de uno de los implicados en el caso Loan, por supuestos nexos con el narco en Rosario

En el marco de una investigación conducida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, personal de la Policía Federal Argentina, la SIDE y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales detuvieron este lunes en el barrio porteño de Palermo al abogado penalista Martín Castillo.

El letrado, conocido públicamente por ejercer la defensa de Pablo Núñez —imputado en la causa por la desaparición de Loan Peña y supuesto integrante de la Fundación Dupuy—, está acusado de formar parte de la estructura narcocriminal comandada desde el penal de Marcos Paz por Francisco "Fran" Riquelme.

La detención de Martín Castillo se concretó sobre la avenida Scalabrini Ortiz al 2400, tras un seguimiento sigiloso iniciado al salir de un inmueble sobre la calle Uriarte al 1500.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron dos teléfonos celulares (un iPhone y un Samsung) considerados elementos de prueba centrales para la causa.

El rol de nexo en la banda de Riquelme y audiencia imputativa

La medida fue solicitada por las fiscales Marina Vigo (Unidad de Violencias Altamente Lesivas) y Mercedes Banchio (Unidad de Microtráfico). Según el legajo judicial, el abogado trascendió el rol de defensor técnico para integrarse de manera activa a la asociación ilícita.

La investigación determinó que oficiaba de nexo en las comunicaciones operativas, llevando mensajes y triangulando llamadas entre "Fran" Riquelme, su hermano Jonatan, su hijo Ezequiel y otros miembros de la red criminal vinculada a Esteban Lindor Alvarado.

El próximo viernes, Martín Castillo será llevado a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario junto a Ezequiel Riquelme, hijo del capo narco detenido a principios de mes en los Condominios del Alto.

Mientras el joven será imputado en calidad de organizador de la estructura tras la muerte de la conducción de la barra brava de Rosario Central, sobre el abogado penalista recaerá la acusación formal como integrante de la organización mafiosa.

Con información de Infobae