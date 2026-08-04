Corrientes: detuvieron al expolicía que estaba prófugo por el robo de una moto durante un falso operativo

Detuvieron al policía que estaba prófugo por el robo de una moto en Corrientes el mes pasado. Se trata de un ex cabo primero que participó de un falso operativo en el que se secuestró el vehículo por una supuesta denuncia. La víctima había pactado una venta en la Plaza del Mercosur cuando ocurrió el hecho.

El cabo primero Silva era buscado por los investigadores desde el 24 de julio. Ahora, su detención se suma a la de un ex suboficial de apellido Carvallo y a un hombre acusado de colaborar con ambos, ya que habría participado como el supuesto comprador.

La investigación por el falso operativo

El caso comenzó cuando un hombre publicó la venta de su Honda CG 150 cc y acordó un encuentro con un comprador en la zona de la Plaza del Mercosur. Fue ahí que aparecieron dos hombres que dijeron ser policías y, tras una presunta consulta al sistema de antecedentes, afirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro y se lo llevaron.

La víctima denunció el robo en la Comisaría 18° Urbana y aportó datos clave para avanzar con la investigación. Según describió, llegó a ver que los policías subieron la moto a una camioneta blanca.

De esa manera, el análisis de cámaras de seguridad permitió identificar a los involucrados y determinar que dos de ellos pertenecieron a la Policía de Corrientes.

Días antes de la última detención, la moto fue recuperada durante un procedimiento en el barrio San Gerónimo. Ahí, la Policía localizó a un joven que escapó al ver al patrullero y abandonó el vehículo en un baldío. Luego se confirmó que se trataba de la Honda CG 150 cc buscada por la causa.