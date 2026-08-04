La defensa del odontólogo correntino acusado de abuso sexual aseguró que el encuentro fue consentido

El abogado defensor del odontólogo imputado por el presunto delito de abuso sexual contra una joven de 19 años en la ciudad de Corrientes aseguró públicamente que la relación mantenida entre su cliente y la denunciante "fue consentida entre dos personas adultas".

El profesional de la salud había sido imputado formalmente por la Justicia el viernes pasado, quedando sujeto a una medida cautelar de restricción de acercamiento de 200 metros respecto de la víctima y de su domicilio.

Al detallar el origen del vínculo entre las partes, el letrado explicó que el contacto inicial entre la joven y el odontólogo se inició por razones estrictamente laborales y que posteriormente mantuvieron un vínculo que no llegó a consolidarse como pareja.

"En las conversaciones esto se podrá probar justamente y la relación viene de ahí, de una relación profesional, de un ámbito laboral, de venta de estos productos desde febrero 2025", precisó el abogado defensor Matías Aquino Viudez a Corrientes en el Aire, de Radionord.

Descargo del imputado y rechazo a las declaraciones de la familia

Respecto del testimonio brindado ante la Fiscalía, el letrado fue enfático sobre la postura adoptada por el profesional durante la audiencia de formalización. "Mi defendido niega de manera terminante haber ejercido violencia, intimidación, coacción o haber desatendido la voluntad de otra persona", sostuvo Aquino Viudez, al tiempo que remarcó que "lo que existió un encuentro entre dos personas adultas y que fue libremente consentido".

En ese mismo sentido, el representante legal desmintió las versiones vertidas por la madre de la joven, quien había declarado que la víctima había acudido al lugar en calidad de paciente.

No obstante, el letrado señaló que por supuesto la Justicia deberá analizar la coherencia de la versión y su correspondencia con la evidencia objetiva recolectada en la causa.

Asimismo, precisó que el imputado prestó declaración por más de 70 minutos, destacando que no solo está a derecho, participa activamente en el proceso y colabora con la investigación, señalando que quien se presenta voluntariamente no pretende esconderse y remarcando que no piden privilegios, sino una investigación completa, objetiva y sin condenas anticipadas.

Desmentida sobre antecedentes penales y retorno a la actividad profesional

En otro tramo de sus explicaciones sobre el estado del expediente judicial, el abogado negó de forma categórica la existencia de otras presentaciones judiciales o denuncias previas en contra del odontólogo, atribuyendo esas versiones a especulaciones vertidas en las redes sociales.

Sobre este punto, Aquino Viudez aclaró que en la presentación efectuada ante la sede judicial se dejó constancia de que su asistido "no registra antecedentes penales ni denuncias previas. Entonces, no corresponde transformar rumores o comentarios anónimos o especulaciones de redes",

Por último, el letrado afirmó que su defendido no se encuentra impedido legalmente para ejercer su profesión, por lo que durante el transcurso de esta semana retomará su labor en la atención odontológica.