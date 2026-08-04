Corrientes: un nene de 3 años fue atropellado por una camioneta y quedó internado

Un nene de 3 años fue atropellado por una camioneta este lunes en la ciudad de Monte Caseros y, aunque se encuentra fuera de peligro, permanece internado en observación. El hecho ocurrió sobre la calle Uspallata, entre Aconcagua y Cristo Redentor.

Fuera de peligro

De acuerdo con las primeras informaciones, el menor estaba junto a un familiar cuando bajó a la calle a mitad de cuadra y fue embestido por el vehículo. Tras el impacto, una ambulancia lo trasladó al Hospital Samuel W. Robinson, donde recibió atención médica de emergencia.

Desde el centro de salud informaron que los estudios descartaron fracturas y confirmaron que está fuera de peligro. Pese a esto, el nene seguirá internado para monitorear su evolución clínica.

Por otro lado, la Comisaría Segunda realizó las pericias correspondientes para determinar las causas y las circunstancias del siniestro.

Con información de Monte Caseros Online.