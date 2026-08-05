Giro en el caso Cecilia Lazcano: un menor fue detenido e investigan un posible crimen

La Justicia de Corrientes avanza con la investigación por la muerte de una menor en la localidad de Alvear, la cual en primer momento parecía un suicidio y ahora se investiga un posible asesinato.

Sobre el caso, el padre de Cecilia, Raúl Lazcano habló con un medio sobre las novedades en la investigación.

"Empezamos a averiguar con la familia, a ver como fue y nos dimos cuenta que todo lo que pasó no fue por si sólo, lo que ella se hizo", dijo Raúl sobre la primera teoría que apuntaba a un suicidio.

Esta semana repercutió que el pasado sábado 1° de agosto se ejecutaron allanamientos en dos domicilios de la mencionada localidad, bajo la orden de la jueza de Garantías Sara Marina Durán.

"Hicimos una búsqueda alrededor de ella y no se vio nunca que ella pueda tomar una decisión como esa", dijo Raúl a Radio Dos sobre su hija y agregó que en conjunto a la Policía descartaron la primera hipótesis del caso.

Allanamientos y detención

En los procediminetos se secuestraron elementos de interés para la causa y se detuvo a un menor de edad, todo ello vinculado a la muerte de Cecilia Lazcano, quien tenía 16 años.

El detenido fue identificado como J.S.N.G. de 16 años en un operativo que tuvo la presencia del titular de la Dirección de Delitos Complejos, quien supervisó las tareas y las pericias correspondientes.

La investigación del caso está a cargo del fiscal Facundo Cabral. Durante los allanamientos se secuestraron elementos electrónicos como una netbook, una tablet y un teléfono celular, además de documentación de interés para la causa.

Por otro lado, Raúl agregó que tiene constate contacto la Fiscalía, "tengo que ver como sigue la causa" y que "vamos a darle lugar al fiscal para que siga con la investigación".

Además comentó que el fiscal Cabral le pidió que todavía "no se puede revelar detalles" de la autopsia médico-forense del cuerpo de la menor pero que la investigación avanzó de acuerdo a los resultados, los cuales descartaron un suicidio.

El caso de Cecilia

El pasado 16 de julio se registró un grave hecho en la localidad de Alvear luego que una menor golpeara desesperada la puerta de un domicilio cercano a la abandonada estación estación de ferrocarril.

Debido al estado de Cecilia, quien tenía graves lesiones en el cuello, se llamó inmediatamente a las autoridades, llegando al lugar un patrullero policial y una ambulancia que la trasladó al hospital local.

La gravedad de las heridas de la menor motivaron su derivación a Santo Tomé y luego a la capital correntina. Pese a los primeros auxilios recibidos durante el traslado, la menor murió camino al hospital capitalino debido a la pérdida de sangre.

Destacaron además que la causa fue iniciada bajo la carátula de "Supuesta Averiguación de Delito", dispuesta por el fiscal de turno, Facundo Cabral.