Juicio por Loan: "El Americano" pidió declarar en la audiencia

El Tribunal Oral Federal de Corrientes reanuda el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña. En la audiencia de hoy en el Escuadrón 48 de Gendarmería se presentaron cuatro testigos vinculados a distintas etapas de la investigación por la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Testigos convocados

Entre los convocados para la decimotercera audiencia se encuentra Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), quien estuvo a cargo de la activación de la Alerta Sofía.

Durante la investigación, Risco cuestionó una presunta reticencia del excomisario Walter Maciel para aportar información necesaria para la alerta.

También prestará declaración el perito odorológico Guillermo Gustavo Romero, quien expondrá sobre los rastros de olor detectados durante los operativos. Además, completan la nómina de testigos Ángel Fabián Duarte (ex empleador del imputado Antonio Benítez) y Santiago Fabián Maidana, vecino de 9 de Julio.

🔴 Hay cuarto intermedio (11.50)

🔴 Declaró Ángel Fabián Duarte, empleador de Antonio Benítez (10.50)

🔴 Habló Santiago Fabián Maidana, vecino de 9 de Julio (9.45)

Fue vecino de los imputados Carlos Pérez y Victoria Caillava, además participó como testigo de los allanamiento de la casa de los acusados. Según contó, al primer procedimiento lo llevaron adelante tres policías, quienes secuestraron celulares y una campera bordó.

El testigo destacó diferencias en el segundo allanamiento: "Se revisó más, hubo más policías y también peritos forenses".

🔴 Pidió declarar uno de los imputados (9.38)

Nicolás "El Americano" Soria, uno de los acusados de entorpecer la investigación, solicitó declarar para ejercer el derecho de defensa. El tribunal aceptó y hablará en el último tramo de la audiencia.

El pedido lo hizo su abogado Marcelo Ponce.

🔴 Comenzó la audiencia (9.35)

🔴 Llegó "El Americano"

Llegó, sin heridas a la vista, Nicolás "El Americano" Soria, quien denunció que fue atacado el domingo en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia.