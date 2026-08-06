Caso Lazcano: "Se puede ver una planificación del homicidio", dijo el fiscal a cargo

La investigación por la muerte de una menor de edad en la localidad de Alvear avanzó con un giro que terminó en la detención de una persona durante esta semana. Al respecto el fiscal a cargo del caso, Facundo Cabral, brindó una entrevista este jueves y fue contundente al destacar "alevosía y ensañamiento" en el hecho.

La muerte de Cecilia Lazcano de 16 años fue el desencadenante una investigación que en primer lugar apuntaba a un suicidio y terminó con la detención de un menor de edad involucrado en el caso.

Cómo avanza la causa

Por otra parte, Cabral comentó que "lo que llamaba la atención era la ferocidad de las lesiones que tenía", al respecto de las graves heridas que Lazcano presentaba en su cuello, y agregó que no coincidía con una autolesión.

El fiscal dijo que iniciada la investigación "se pudo encontrar cámaras que daban cuenta de los movimientos de ella, que se la veía con otra persona, con un joven de sexo masculino que iba hacia ese sector donde finalmente había ocurrido el hecho, que llevaba una pala en la mano", enumeró Cabral en una entrevista a Radio Dos.

En consecuencia a la investigación el pasado sábado 1° de agosto se ejecutaron allanamientos en dos domicilios, bajo la orden de la jueza de Garantías Sara Marina Durán.

Detención de un menor y pruebas "lapidarias"

Tras las pruebas recogidas, el encagado del caso destacó que con la pericia de los celulares "se pudo determinar algo que era realmente era atroz, porque se puede ver una planificación del homicidio".

El detenido fue identificado como J.S.N.G. de 16 años en un operativo que tuvo la presencia del titular de la Dirección de Delitos Complejos, quien supervisó las tareas y las pericias correspondientes.

Sobre las pruebas de las conversaciones en los celulares el fiscal calificó a estos como "lapidarios" y que "hay otra persona que cuanto menos sabía", dando indicios que existe otro involucrado en la muerte de Cecilia.