Corrientes: una mujer denunció que fue drogada en un boliche y sufrió un abuso sexual

Una joven denunció que sufrió un abuso sexual luego ser drogada en un boliche de Santo Tomé durante la madrugada del sábado. A partir de la investigación, se detuvo a un sospechoso y la Justicia analiza cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido.

Según la denuncia, la víctima, oriunda de Colonia Liebig, fue junto a un grupo de amigas a un boliche de la calle Centeno. Sin embargo, horas después, despertó sola, desorientada y con signos de ataque en un departamento cercano a la terminal de ómnibus. La mujer afirmó que no conocía el lugar y, tras escapar del edificio, buscó ayuda en una estación de servicio.

La investigación

El fiscal Facundo Cabral habló con Radios Dos y explicó que la denuncia fue radicada durante la madrugada del sábado: "Se presentó una mujer que dijo sospechar ser víctima de abuso y tenía signos que lo indicaban. Hubo un rápido accionar policial y, como Santo Tomé tiene un buen centro de monitoreo, se armó el recorrido de la víctima y se buscó sospechosos".

Fue así que, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a un hombre que habría salido del mismo edificio donde ella despertó, un lugar donde hay alquileres temporarios. El sospechoso es de Curuzú Cuatiá y fue a Santo Tomé con otras dos personas para participar de un torneo de póker.

Según explicó el fiscal, "el hombre está detenido con prisión preventiva, sin plazos. Hay indicios serios del abuso". Luego remarcó la principal hipótesis que gira en torno a que la víctima fue drogada dentro del boliche.

"La víctima fue abordada en un local bailable, le proporcionaron una sustancia que inhibió su discernimiento y su memoria. Seguimos con los análisis de las cámaras del interior del boliche para avanzar con la investigación y las circunstancias del hecho".

El sospechoso declaró

Respecto de lo que dijo el detenido, Cabral cuestionó su versión de los hechos: "Él declaró y contó una historia que, a mi juicio, es surrealista. No le creo, no se condice con las pruebas cotejadas".

La investigación continúa con la recolección de pruebas y el análisis de registros fílmicos, mientras se busca establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar si existen nuevos testigos que puedan aportar información a la causa.

Con información de Urgente Santo Tomé.





