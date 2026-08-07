Qué comunicó la cadena de gimnasios allanada en Corrientes y Chaco por presunto lavado de dinero

Tras los allanamientos por una investigación federal de lavado de dinero, la cadena de gimnasios Exen comunicó el cierre temporal de todas sus sucursales. La medida alcanza a los locales ubicados en Chaco y a la sede recientemente inaugurada en Corrientes, dentro del edificio del Hotel Guaraní.

En un primer comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa informó que los gimnasios estarán cerrados hasta el lunes 10.

Sin embargo, durante la tarde informaron que la red de locales va a permanecer cerrada hasta nuevo aviso.

Además, la firma agradeció la comprensión por la situación. “Pedimos disculpas a nuestros clientes, amigos y familia. Los queremos”, escribieron.

Se llevan las máquinas

Por la tarde de este viernes, un camión de gran porte se estacionó en la puerta del hotel Guaraní, ubicado por Mendoza al 900, custodiado por un móvil de Gendarmería.

En el hall del hotel ya se estaban ubicando las pesas y las máquinas para ser secuestradas por la Justicia.

Allanamientos en Chaco y Corrientes

El cierre se produce luego del operativo desplegado hoy por Gendarmería Nacional y fuerzas provinciales, que incluyó 18 allanamientos entre Corrientes y Chaco. Durante el despliegue se secuestraron máquinas de gimnasio, dinero, documentación y vehículos.

De ese modo, también se ordenó la detención del CEO de la cadena, Federico Clinis Canal, y de sus familiares Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal. La misma medida fue dispuesta para Mauro Lugo Heim y Yamil Gane.

La causa es llevada adelante por el fiscal federal Patricio Sabadini, y las órdenes fueron autorizadas por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.





