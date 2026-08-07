Siete gimnasios en menos de un año y medio y un arrepentido: detalles de la causa Exen

La causa que este viernes sacudió a Corrientes, Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno con allanamientos a gimnasios, domicilios, concesionarias y estudios profesionales comenzó mucho antes de que los gendarmes irrumpieran en las sucursales de Exen. Entre los detenidos se encuentra el empresario correntino, Yamil Gane.

El punto de partida fue el testimonio de una persona acogida al régimen del arrepentido, cuya información abrió una línea de investigación que terminó poniendo bajo sospecha el origen de millones de pesos invertidos en una cadena que llegó a desplegar siete establecimientos en menos de un año y medio.

La investigación está encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, y tramita ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger. Por pedido de la Fiscalía fueron realizados 18 allanamientos en Chaco y Corrientes, con un despliegue de alrededor de 200 gendarmes, 50 policías chaqueños, contadores, especialistas informáticos y personal de ARCA.

El expediente tiene siete personas imputadas —cinco hombres y dos mujeres— por presunto lavado de activos. Cinco de ellas quedaron detenidas ante los riesgos procesales planteados por Sabadini, mientras que las otras dos fueron notificadas y permanecieron en libertad.

Para cuatro de los acusados, además, la Fiscalía atribuyó los agravantes de habitualidad y actuación organizada previstos en el artículo 303 del Código Penal.

Exhotel Guaraní.

Un arrepentido y una causa narco en el origen de la investigación

La primera pieza de la causa surgió de información aportada por una persona que decidió colaborar con la Justicia bajo el régimen del arrepentido. El acuerdo fue posteriormente homologado por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia.

Ese aporte relacionó a un grupo familiar, una concesionaria de vehículos y una organización narcocriminal que ya estaba siendo investigada en otro expediente por narcotráfico, lavado de dinero y tenencia ilegal de armas. Una de las cuestiones que llamó la atención fue que vehículos utilizados por miembros de aquella estructura tenían vínculos con la concesionaria que posteriormente quedó bajo análisis.

A partir de esa información, Sabadini impulsó una investigación preliminar para reconstruir patrimonios, movimientos financieros y, fundamentalmente, el posible origen del dinero. Se solicitaron informes sobre automóviles, inmuebles, situación tributaria, viajes al exterior, cuentas bancarias, billeteras virtuales y operaciones con proveedores de servicios de activos virtuales.

La hipótesis que finalmente quedó incorporada a la imputación sostiene que los acusados habrían puesto en circulación fondos ilícitos, "posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública". Esa procedencia, sin embargo, constituye por ahora una hipótesis investigativa y deberá ser probada durante el avance del expediente.

Siete gimnasios en menos de un año y medio

Uno de los ejes que concentró la atención de los investigadores fue el crecimiento de Exen. Según reconstruyó la Fiscalía, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la firma pasó a contar con siete sucursales o proyectos de establecimientos.

La expansión comenzó con Exen Illia, inaugurado en febrero de 2025, y continuó con Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club, Exen Barranqueras y Exen Pampa, en Pampa del Infierno. A eso se sumaron trabajos para instalar un nuevo gimnasio en el ex Hotel Guaraní de Corrientes.

Para Sabadini, el ritmo de crecimiento no tendría una explicación consistente en los ingresos y patrimonios declarados por quienes aparecen vinculados a las sociedades. "Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado", sostuvo en el requerimiento con el que fundamentó las medidas.

El fiscal fue todavía más lejos al describir la hipótesis del Ministerio Público: "La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito".

Allanamiento al empresario correntino.

Máquinas por más de US$1,4 millones

Para determinar cuánto dinero podía haber demandado semejante crecimiento, el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco realizó un relevamiento de máquinas y estructuras instaladas en cinco gimnasios: Illia, Santiago, Las Heras, Club y Barranqueras.

Los investigadores identificaron equipamiento de la firma G-Fitness y tomaron como referencia tanto los valores proporcionados por el proveedor como los publicados en sus catálogos. Con esos parámetros calcularon que las máquinas relevadas en las cinco sucursales alcanzaban un valor aproximado de US$1.434.241.

La estimación individual ubicó a Exen Club como el establecimiento con mayor inversión en equipamiento, con unos US$444.447. Para Exen Illia se estimaron US$266.670; para Santiago, US$245.813; para Las Heras, otros US$245.813; y para Barranqueras, US$231.497.

Pero otro cotejo despertó aún más sospechas. Al comparar la valuación del equipamiento con las facturas registradas ante el proveedor, los investigadores estimaron bienes por aproximadamente US$989.793, mientras que la documentación comercial encontrada respaldaría compras por unos US$407.743.

La diferencia calculada fue de aproximadamente US$582.049, equivalente a cerca del 58% del activo fijo relevado. Para la Fiscalía, ese desfasaje constituye uno de los puntos que deberá ser explicado por los investigados.

Lujo, vehículos y viajes bajo análisis

El requerimiento no se limita a los gimnasios. Sabadini también hizo referencia a otros indicadores patrimoniales que, desde la óptica de la acusación, no resultarían compatibles con los perfiles económicos declarados.

"Se advierten de manera incontrastable las inversiones concretadas para la realización de costosas mejoras en inmuebles para la puesta en marcha de los gimnasios, donde todos ellos mantienen una estética similar, destacándose por el lujo y las prestaciones otorgadas", señaló.

A continuación, el fiscal incluyó entre los aspectos bajo análisis las "adquisiciones de vehículos, viajes al exterior, además del costoso nivel de vida que llevan los encartados", y sostuvo que esas erogaciones serían de montos multimillonarios y configurarían "exteriorizaciones patrimoniales incongruentes que no se justifican con sus perfiles económicos declarados".

Parte de la investigación apunta precisamente al circuito automotor. En ese sentido, Sabadini sostuvo que "la aplicación de fondos de origen delictivo en operaciones de compraventa de bienes muebles registrables constituye una de las maniobras o vías más usual para lavar activos de origen espurio", modalidad que, según consideró, "podría verse configurada en autos".

La hipótesis: convertir dinero ilícito en negocios legales

La teoría del Ministerio Público es que las sociedades y emprendimientos investigados podrían haber servido para ejecutar una de las etapas finales del lavado: la integración o reciclaje. Es decir, colocar dinero presuntamente proveniente de actividades ilícitas dentro de negocios formales para otorgarle apariencia legítima.

En ese esquema, la apertura de gimnasios, la adquisición de máquinas, las reformas edilicias y eventualmente las operaciones con vehículos habrían servido, según la hipótesis fiscal, para transformar fondos cuyo origen no estaría acreditado en patrimonio y actividad comercial visible.

Sabadini definió como uno de los elementos centrales de sospecha la "vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia", que, según el requerimiento, no tendría hasta el momento un fondeo lícito suficientemente demostrable.

Qué se secuestró y qué viene ahora

Los operativos fueron realizados en sucursales de Exen de Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de la sede en preparación en Corrientes. Las fuerzas también ingresaron a viviendas, concesionarias, escribanías y estudios contables relacionados con las personas y empresas bajo investigación.

Durante los procedimientos fueron secuestrados equipamiento de los gimnasios, dinero, documentación y automóviles. También participaron especialistas contables e informáticos, por lo que el análisis de dispositivos, registros comerciales y documentación financiera será una de las próximas etapas de la investigación.

La pesquisa buscará ahora establecer con mayor precisión cuánto dinero fue efectivamente invertido, quién aportó los fondos, de dónde provinieron y cómo circularon entre las sociedades y las personas investigadas. También deberá determinarse si la conexión inicial con la causa de narcotráfico puede ser respaldada con pruebas financieras y patrimoniales.

Por el momento, lo que existe es una acusación fiscal por lavado de activos y una hipótesis que vincula el crecimiento patrimonial con dinero posiblemente procedente del narcotráfico u otros delitos.

Los siete imputados conservan el estado constitucional de inocencia y las sospechas deberán ser acreditadas judicialmente a medida que avance una causa que, por su volumen patrimonial y por el despliegue del operativo, ya se convirtió en una de las investigaciones económicas de mayor impacto reciente en Chaco.

Radio Libertad