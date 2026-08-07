Renunció una funcionaria en Esquina tras la detención de su esposo por una causa de abuso

La Municipalidad de la ciudad correntina de Esquina confirmó este viernes la salida formal de su gabinete de Eliana Salazar, quien se desempeñaba como directora de Acción Social.

La exfuncionaria es esposa del comerciante Ángel Machuca, imputado con prisión preventiva en el marco de la investigación penal que se instruye por presuntos abusos sexuales ocurridos en un kiosco.

La desvinculación del cargo público se concretó luego de que la intendencia le solicitara la dimisión formal ante la creciente conmoción social y los reclamos de diversos sectores locales.

La posición de Salazar dentro de la estructura municipal había quedado fuertemente comprometida en el expediente judicial que tramita el fiscal Gustavo Javier Mosquera, a partir de la incorporación de conversaciones aportadas por la primera denunciante de la causa, las cuales darían cuenta de que la exfuncionaria estaba al tanto de las situaciones que tenían lugar en el comercio.

Comunicado oficial del municipio y mecanismos de contención a las víctimas

Tras concretarse la salida de la funcionaria, la administración conducida por el intendente Cristian Olivetti difundió un comunicado oficial para fundamentar la decisión administrativa y fijar la postura institucional del gobierno local ante el avance del proceso judicial.

En el documento, las autoridades informaron que "ante los hechos de público conocimiento, el Departamento Ejecutivo Municipal solicitó la renuncia de la Directora de Acción Social, la cual fue presentada y se hizo efectiva en el día de la fecha".

En relación al abordaje de la causa, desde el municipio subrayaron las intervenciones del área sanitaria para la asistencia de las personas afectadas por el hecho.

"Consideramos importante destacar que, desde el primer momento, el Municipio activó los mecanismos de contención y acompañamiento necesarios para las personas afectadas, poniendo a su disposición la asistencia del gabinete psicológico y los recursos institucionales correspondientes", señalaron en el texto oficial.

Y agregaron que "la protección, el cuidado y el acompañamiento de las personas afectadas constituyen una prioridad absoluta para esta gestión".

Preservación de la gestión local y colaboración con el Poder Judicial

En el tramo final del comunicado, el gobierno comunal ratificó el rumbo de la gestión frente a las actuaciones en los tribunales locales, remarcando que "reafirmamos el compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto por el accionar de la Justicia".

Con la salida definitiva de Salazar de la plantilla de funcionarios, el Ejecutivo busca resguardar la estabilidad institucional de la gestión municipal, desacoplar el funcionamiento de la administración pública del proceso judicial que involucra al ámbito privado y garantizar el soporte interdisciplinario a las víctimas mientras la Fiscalía de Esquina continúa con la recolección de pruebas.

TN Esquina