Crimen en Chaco: la pericia psiquiátrica complicó a la joven acusada de matar a su novio

La pericia psiquiátrica complicó la situación judicial de Victoria Cantero, la joven acusada de matar a su novio en Resistencia. El Instituto Médico Forense determinó que la joven de 25 años es imputable y comprende la criminalidad de sus actos.

El Equipo Fiscal N°2 solicitó la evaluación psiquiátrica, que se realizó el miércoles en la sede del Instituto Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Los especialistas analizaron a la imputada en torno a su memoria, atención, orientación, afectividad, voluntad y capacidad de juicio.

El resultado determinó que Cantero es imputable y será incorporado al expediente que investiga el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia.

Los resultados de la autopsia

La investigación también avanzó con el informe preliminar de la autopsia del cuerpo de Álvarez Guardia. Los forenses detectaron al menos seis lesiones compatibles con heridas provocadas por un elemento punzocortante. La víctima recibió dos puñaladas en el cuello, otras dos en la clavícula derecha y, además, también se encontraron cortes similares en distintas zonas del cuerpo.

Según el análisis forense, una de las lesiones del cuello provocó la muerte. De esta manera, el resultado descartó así la hipótesis inicial, que ubicaba el golpe mortal en el pecho.

El crimen ocurrió el 2 de agosto en el barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia. Desde entonces, Cantero permanece detenida y se negó a declarar ante la Justicia.

La joven fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla una pena de prisión perpetua. La investigación está a cargo de los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce, quienes tienen plazo hasta el 18 de agosto para resolver el pedido de prisión preventiva.

Con información de TN.



