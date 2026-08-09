Fuerzas de Corrientes y Chaco trabajan en la búsqueda del hombre arrastrado por el Paraná

Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido en las aguas del río Paraná, tarea que se realiza entre autoridades de Corrientes y Chaco.

Este domingo efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, Prefectura Naval, Bomberos y la División de Patrulla Fluvial mantienen un operativo conjunto para dar con el paradero de un Feliz Fabián Falcón de 30 años, quien fue arrastrado por la correntada del río Paraná durante el temporal registrado días atrás.

El operativo inició en el dique de Barranqueras y se extiende río abajo por parte de la Policía de Corrientes y Prefectura Naval. En tanto que la Policía del Chaco dispuso recursos humanos y materiales especializados, siento personal de buceo perteneciente del Departamento COE y una embarcación; el Departamento Bomberos Metropolitana, con la embarcación LP-06.

Por otra parte, familiares del hombre buscado participan de las recorridas sobre las embarcaiones LP-11 y LP-12 de la División Patrulla Fluvial.