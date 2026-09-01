Cómo sigue el juicio por Loan después de la detención de un abogado

El juicio por Loan Peña atravesó en los últimos días una serie de situaciones que lo dejaron en el centro de la escena pese a que no hubo audiencias y se reanudan recién este miércoles.

La primera situación a tener en cuenta es que uno de los imputados, el supuesto integrante de la Fundación Dupuy Pablo Núñez, se quedó sin defensor, debido a que en las últimas hora fue detenido en Buenos Aires su abogado, Martín Castilllo.

Como es de rigor, deberá asumir su representación otro letrado pero hasta el mediodía de este martes no se había presentado ninguno ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Puede contratar un letrado particular o bien, aceptar la defensa oficial en turno.

Lo cierto es que en cualquiera de los dos casos, el nuevo abogado podrá requerir tiempo para interiorizarse en la causa y conocer de qué se lo acusa y cuáles han sido hasta ahora los elementos que hacen a la situación procesal de Pablo Núñez.

Al joven bonaerense se lo acusa de haber llegado a 9 de Julio y ser presentado ante el entorno de Loan como un psicólogo que estaría abocado al acompañamiento de uno de los niños que fue testigo directo del hecho en el narajal de Algarrobal.

Pablo Núñez llegó en colectivo unos días después que el resto de los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy.,

En su defensa, el imputado Alan Cañete -amigo suyo- había dicho al declarar en la ampliación de su indagatoria que "lo más que hizo fue mate" y que había ido al pueblo a llevarle efectos personales y a cortar el pelo a otros integrantes del elenco de foráneos que ahora está en juicio por el supuesto entorpecimiento de la investigación.

Este acontecimiento surgido por los presuntos vínculos del abogado Castillo con una banda narcotraficante de Rosario podría hacer demorar el normal desarrollo de las audiencias en lo próximo.

Qué pasará este miércoles

En las próximas horas deberá reanudar el debate en el Tribunal presidido por Fermín Ceroleni y fueron convocados de clarar como testigos cuatro efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

Ellos son José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Avendaño.

Vale señalar, la Prefectura fue la fuerza federal encargada de custodia de seguridad del hotel Despertar del Iberá, de 9 de Julio, donde los supuestos miembros de la Fundación Dupuy alojaron a Macarena Peña y sus hermanos menores de edad, junto a Camila Núñez y su hija pequeña, todos testigos del hecho ha llegado a juicio por sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

Asimismo, la fuerza naval fue la responsable de notificar a ambas primas de Loan que debían regresar a sus hogares, sobre la base de una orden de la jueza de la causa, Cristina Pozzer Penzo.

Por otra parte, se espera que el jueves participen de la jornada otros cuatro testigos, dos de los cuales también son parte de la Prefectura.