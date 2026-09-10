Maciel en el juicio por Loan: "Perez, Caillava y Laudelina son los únicos responsables"

El juicio por la desaparición de Loan Peña atraviesa una semana clave con la declaración ante el Tribunal Oral Federal de otro de los principales imputados: Walter Maciel. El ex comisario de 9 de Julio será el único en hablar en una jornada reducida, ya que dos testigos fueron reprogramadas a causa de una actividad de los jueces prevista para el mediodía.

El excomisario: el tercer imputado que declara en la semana

Maciel inicialmente fue acusado por encubrimiento, aunque luego se agravó la imputación y se lo ubicó como partícipe necesario en la desaparición de Loan. Desde la fiscalía a cargo de Carlos Schaefer se sostiene que tuvo intervención en una serie de irregularidades durante las primeras horas de búsqueda.

Es así que el excomisario se sentará ante al tribunal luego de dos audiencias que estuvieron marcadas por las declaraciones de otros imputados. El martes, Laudelina Peña rompió el silenció y fue la primera de los acusados por la desaparición que dio su versión de los hechos. Ayer, un día después de su expareja, Antonio Benitez también buscó desvincularse de los hechos en un relato que se extendió por casi tres horas.

🔴 "Perez, Caillava y Laudelina Peña son los únicos responsables" (10.28)

🔴 Habla el comisario Maciel (9.40)

Al comienzo de su declaración, el imputado dijo: “Voy a tratar de ser lo más explícito posible para que no queden dudas de mi intervención en la localidad de 9 de Julio y en el día 13 de junio de 2024. Esto para contextualizar todo y tratar que el tribunal y la sociedad entiendan cómo fue mi actuación. Que quede bien en claro lo que hice, lo que vi”.

Luego de esa introducción, Maciel remarcó: “No hice nada de lo que se me acusa”.

🔴 Se demora la declaración del comisario Walter Maciel: hay cuarto intermedio (9.05)

Se demoró la declaración de Walter Maciel porque desde la fiscalía pidieron que se abra una corroboración de los dichos de Antonio Benítez, quien ayer puso en duda la paternidad de José Peña. Estaba previsto que el excomisario hable a partir de las 8.30.

El planteo fue efectuado por el fiscal Carlos Schaefer quien afirmó que la declaración de Benítez afectó la honorabilidad de la mamá del niño y, asimismo, resaltó que Loan es una víctima al igual que su familia. Es por esto que en su defensa se debe corroborar lo que dijo el imputado que declaró y que, a pedido de su abogado defensor, luego se dirigió personalmente a José Peña y María Noguera.

Fue así que, con el objeto de garantizar la representación en el juicio de los menores víctimas, se corrió traslado a la defensora de menores, Rosana Marini, quien a su vez solicitó que se exprese la querella.

Como consecuencia de los planteos, se generó un intenso debate con la defensa del tío de loan que intentó disipar las acusaciones contra la estrategia. Enzo Di Tella aseguró que la declaración de Benítez fue espontánea y con el corazón. El abogado incluso acusó a la fiscalía de revictimizar a la familia del niño de la localidad de 9 de julio.