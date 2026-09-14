Juicio por Loan: por qué la defensa de Laudelina Peña descartó el careo con Walter Maciel y qué estrategia penal seguirá

La defensa de Laudelina Peña, encabezada por la abogada Mónica Chirivín, rechazó este lunes la realización de un careo con Walter Maciel, excomisario de 9 de Julio, en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

La medida, que estaba contemplada para llevarse a cabo este miércoles, fue desestimada por razones estrictamente procesales y de estrategia jurídica.

La letrada argumentó que la diligencia perdió eficacia probatoria con el transcurso del tiempo: "Los careos no siempre son positivos, pero resultan necesarios cuando se realizan de inmediato. Cinco días después esto no tiene sentido".

Además, la abogada señaló que realizar esta medida interrumpiría el curso de las indagatorias en desarrollo. "No podemos interrumpir la declaración del imputado, él va a seguir declarando y van a seguir surgiendo puntos. Entonces es dilatar el proceso, es como obstruir la celeridad que necesita este juicio", dijo en declaraciones a RadioNord.

Asimismo, sostuvo que concretar la medida interrumpiría el desarrollo de las declaraciones indagatorias vigentes y requeriría autorizaciones judiciales aún no concedidas, además de recordar la facultad constitucional del exjefe policial de negarse a participar.

Estrategia de la defensa, versión del accidente y acusaciones de Benítez

En lugar del careo, la representante legal adelantó que la vía idónea será una nueva ampliación de indagatoria de la tía del menor, donde puntualizará los aspectos en los que considera que la exautoridad policial faltó a la verdad.

La abogada remarcó la importancia de evitar discusiones estériles para no desviar la atención sobre el paradero del niño.

Para la defensa, la vía más idónea es que su clienta exponga sus puntos en una nueva presentación formal. "Es mucho más productivo que Laudelina Peña haga una próxima ampliación de indagatoria y puntualice cada cosa que entienda ella donde este hombre haya ocultado la verdad y haya tergiversado algunas cosas".

Consultada sobre las versiones contradictorias vertidas en las etapas previas del expediente, la defensora diferenció el testimonio brindado en la provincia bajo presiones externas de la postura ratificada en el fuero federal.

Sobre las declaraciones de Antonio Benítez, pareja de la imputada que la acusó de mentir, Chirivín contrapuso que la postura de Benítez responde a un discurso estructurado y argumentó que su defendida aportó un relato espontáneo en la causa tramitada en Corrientes.