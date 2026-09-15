Usurpación en Corrientes: desalojan terrenos municipales tras la toma de viviendas

Luego del operativo de ayer por la usurpación de viviendas inconclusas en el barrio Doctor Montaña, la Policía de Corrientes desaloja también los terrenos municipales ubicados detrás del predio. El fiscal Ángel Machado confirmó que el procedimiento de hoy busca evitar que se consolide la ocupación ilegal del lugar.

Las viviendas ya fueron desalojadas, sin embargo, la ocupación también se extendió sobre terrenos vacíos de la zona. Según explicó Machado en una entrevista con Radio Dos, esos espacios también son propiedad de la Municipalidad de Corrientes.

“Estoy yendo al lugar junto a la Policía para proceder al desalojo y barrido de la parte de atrás del predio”, adelantó el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) N° 5.

La investigación por la toma

Machado explicó que inicialmente se iniciaron negociaciones con quienes habían ingresado a las viviendas sin terminar. No obstante, mientras avanzaba el diálogo, otro grupo aprovechó para ocupar los terrenos vacíos ubicados detrás del predio.

Machado señaló que la posible organización detrás de la ocupación forma parte de las líneas que se investigan actualmente. Sin embargo, remarcó que la prioridad está puesta en impedir que se consolide la situación de ilegalidad.

“No está en duda la necesidad de la gente, pero eso no es un justificativo para infringir la ley y afectar derechos de terceros”, remarcó el fiscal.

Disturbios durante el desalojo

Además, el fiscal explicó que el operativo fue suspendido ayer a la noche a causa de disturbios. En el primer intento de desalojo hubo policías heridos y varios patrulleros fueron atacados a piedrazos. Hasta el momento no hay personas detenidas.

El fiscal explicó que durante el procedimiento había menores en el lugar, por lo que se priorizó evitar una intervención violenta. Ahora, el objetivo es completar el desalojo de los terrenos bajo la premisa de hacerlo pacíficamente.



