Amante baleado y apuñalado en Corrientes: el abogado del supuesto agresor desmintió la emboscada

Tras el grave hecho ocurrido el pasado domingo en la localidad de Esquina, donde un hombre resultó con una herida de gravedad en el abdomen, el abogado del supuesto agresor habló con los medios y desmintió las versiones que apuntan contra su defendido.

El caso

El domingo 13 de septiembre se registró un hecho de violencia que involucró a dos hombres que se encontraron en una zona boscosa de Esquina. Las primeras informaciones de la Policía de Corrientes afirmaban que uno de los involucrados simuló ser su esposa y organizó un encuentro con un supuesto el amante de esta.

En el encuentro entre los dos hombres se produjo una discusión donde el amante terminó con una herida en el abdomen y una secuencia de disparos con un arma de fuego.

Por otro lado, luego que el herido huyera de la escena, el otro hombre se presentó de manera voluntaria en una comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

La versión de la defensa

El Dr. Marcos Ernesto Neironi, que representa al supuesto agresor, habló ante un medio nacional y refutó la versión que maneja la Fiscalía a cargo del caso.

Según el letrado, los hechos no ocurrieron así, sino que su defendido fue atacado por el otro hombre y que su mujer no conocía a quien se apuntó como un supuesto amante.

"Las cosas no fueron como plantea el fiscal", dijo Neironi y mencionó que la presencia de armas de fuego, que figura en la carátula del caso, no está confirmada.

Siguió desglosando y habló sobre las vainas y el plomo de las balas y dijo que "no están", y luego cuestionó las supuestas lesiones atribuidas a balazos, diciendo que "en términos técnicos" no tienen la letalidad para considerarse de un arma de fuego.

El abogado relató que la mujer de su defendido, quien no sabe escribir ni leer, recibió mensajes de texto de un hombre que la citaba en un lugar cercano de su vivienda.

Tras leer los mensajes, el marido de la mujer se dispuso a ir al punto de encuentro, donde el supuesto amante "se presentó, para encontrarse con la mujer de mi defendido, con un arma", específicamente un machete aclaró Neironi.

Nuevo panorama

Es así que el abogado plantea que la persona que planificó el lugar y el ataque fue quien envió los mensajes a la mujer y no su defendido.

Luego, en el punto de encuentro, donde se produjo la discusión, el cliente de Neironi se defendió e hirió a su atacante.

Sobre la detención, el abogado comentó que su defendido se presentó de manera voluntaria en una comisaría y explicó la secuencia para luego entregar el arma con la que terminó hiriendo al otro hombre.

Con información de El Trece