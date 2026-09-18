Corrientes: detuvieron a dos santafesinos por pesca ilegal en el río Paraná

Dos hombres fueron detenidos por la Policía de Corrientes durante un operativo contra la pesca ilegal realizado en aguas del río Paraná, a la altura de Goya. Ambos son oriundos de Santa Fe y fueron detectados mientras utilizaban mallas de 120 metros de extensión en plena veda extraordinaria.

El procedimiento se realizó durante la madrugada y estuvo a cargo de policías de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, junto con personal de Prefectura Naval Argentina, Parques y Reservas y Recursos Naturales.

Qué secuestraron durante el operativo

Durante la inspección de la embarcación, los policías encontraron mallas, cuchillos y ejemplares de distintas especies de peces.

De esa manera, como resultado del procedimiento, también fueron secuestrados preventivamente la embarcación y un motor de 18 HP.