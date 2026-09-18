Corrientes reforzó los operativos de control por la veda extraordinaria en el río Paraná

La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes reforzó los operativos de control sobre el río Paraná, en el marco de la veda extraordinaria que arrancó hace una semana. La medida se intensificó ante la presencia de grandes cardúmenes de dorados y sábalos.

Los procedimientos incluyen controles sobre embarcaciones y el retiro de redes utilizadas para la pesca. Desde el organismo difundieron imágenes y videos de los operativos realizados durante la etapa de vigilancia.

Mayor control ante la pesca ilegal

Según explicaron las autoridades, los cardúmenes recorren el Paraná y otros cursos de agua de Corrientes rumbo a sus zonas de reproducción. En consecuencia y con el objetivo de combatir la pesca ilegal, también se desplegaron operativos de la Policía Rural y de la Prefectura Naval Argentina.

De acuerdo a los especialistas, en determinados sectores del río pueden concentrarse cardúmenes de hasta 15.000 ejemplares. En este contexto, cada dorado, sábalo o manguruyú que sea encontrado sobre una lancha puede representar una multa de $1.000.000.