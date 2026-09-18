Corrientes: una lancha se dio vuelta por el oleaje y se hundió en el río Paraná

Una lancha de la empresa turística Rudy Pesca se hundió en el río Paraná, luego de darse vuelta a causa de una ola provocada por un barco. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1225, debajo del cruce de los cables de Yacyretá, y no tuvo víctimas de gravedad.

A bordo viajaban un guía y dos turistas oriundos de Buenos Aires. Los tres se arrojaron al agua cuando la lancha comenzó a hundirse y fueron auxiliados por otras embarcaciones que navegaban por la zona.

Oleaje y naufragio

Según la información preliminar, se estima que la lancha de la empresa turística se encontraba anclada cuando el barco pasó cerca y generó el oleaje. Esto habría hecho que ingresara agua y perdiera la estabilidad.

Una embarcación de la Dirección de Recursos Naturales intervino en el lugar luego del incidente y las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.



