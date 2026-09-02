Sin demoras, el abogado del Americano asumió la defensa de Núñez en el juicio por Loan

Marcelo Ponce, el abogado penalista de Buenos Aires que en el juicio por Loan Danilo Peña representa a Nicolás "El Americano" Soria, asumió este miércoles la defensa de Pablo Núñez, otro imputado cuyo letrado fue detenido en los últimos días como presunto integrante de una organización narcotraficante de Rosario.

En el inicio de la audiencia número 23 del juicio por sustracción y ocultamiento del niño de la localidad de 9 de Julio, se constató la presencia de Pablo Núñez -como es de rigor- conectado vía zoom, pues está excarcelado y reside en Buenos Aires.

Cuando Núñez fue presentado por la secretaria del Tribunal, Estefanía Acosta, se acreditó que su defensa es llevada por Ponce. Vale señalar, el Americano cuenta con un codefensor, Ezequiel Angel De Arce.

Pablo Núñez, en 9 de Julio.

El joven bonaerense fue imputado en esta causa luego de ser convocado por Alan Cañete a 9 de Julio, con el propósito de que le traiga efectos personales desde Buenos Aires. Especialmente ropa.

Es así que convivió con el grupo de supuestos integrantes de la Fundación Dupuy en el hotel Despertar del Iberá, donde según indicaron las primas de Loan, también estaba abocado al acompañamiento de uno de los menores de edad que fue llevado a ese alojamiento luego de ser testigo del hecho ocurrido en el naranjal.

Marcelo Ponce, abogado.

Los acusadores presumen que se presentaba como psicólogo, siendo que no cuenta con dicho título.

La estrategia defensiva de Núñez se vio afectada este fin de semana cuando la Policía Federal y la Side detuvieron en el barrio de Palermo a su abogado, Martín Castillo.

Presuntamente está involucrado con una organización narco de Rosario cuyos líderes están detenidos y se acusa al letrado de ser quien intermediaba entre los capos en prisión y otros eslabones de la cadena tanto de comercialización como de supuesto sicariato.

Este viernes debe declarar ante dos fiscales del caso en la ciudad santafesina.

CÓMO SIGUE EL JUICIO

Este jueves continuará el debate por el caso Loan ante el tribunal presidido por Fermín Ceroleni, con la participación de cuatro testigos, dos de los cuales son agentes de la Prefectura Naval Argentina.

Se trata de Matías Agustín Fernández y Belén Acosta, en tanto que también fueron citadas a dar testimonio las vecinas Vanina Soledad Escobar e Isabel González.