La Policía Federal desmanteló dos puntos de venta de droga en el barrio Pío X de Corrientes

La Policía Federal Argentina (PFA) concretó dos allanamientos simultáneos en el barrio Pío X de la ciudad de Corrientes. Los procedimientos se desplegaron en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

La pesquisa judicial se inició a partir de información sobre maniobras ilícitas en la zona urbana. Posterior a ello, las tareas de análisis criminal e inteligencia de la fuerza de seguridad permitieron identificar las viviendas utilizadas de forma específica para el acopio y la venta directa de sustancias prohibidas.

Secuestros de sustancias y detenciones judiciales

Con las órdenes otorgadas por los juzgados intervinientes por infracción a la Ley 23.737, el personal especializado ejecutó las irrupciones en las fincas investigadas.

Durante la inspección de los inmuebles, las brigadas incautaron dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo en billetes de diversa denominación, elementos destinados al fraccionamiento de la droga y teléfonos celulares.

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad quedaron detenidas a disposición de la Justicia.

Además, las autoridades informaron que al chequear la identidad de los sospechosos en la base de datos de la Policía Federal, uno de ellos presentaba una orden de detención previa y pedido de captura activo, por lo que fue trasladado de inmediato a la sede de la fuerza federal en Corrientes.