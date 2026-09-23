Caillava pidió hablar en el juicio por Loan: lo hará el 7 de octubre y el 8, su hijo Jorge Bertón

María Victoria Caillava, una de las imputadas por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, hablará en el juicio el próximo 7 de octubre, según se oficializó este miércoles, cuando también se anunció que al día siguiente fue citado como testigo su hijo, Jorge Luciano Bertón.

La mujer quedó en la mira judicial por diversas sospechas reflejadas en pruebas como los rastros del niño hallados en la camioneta que compartió junto a su marido, Carlos Pérez, el día de los hechos.

Sospechada de participar junto a su pareja y otras cinco personas de la sustracción y el ocultamiento de Loan, Caillava se mantuvo en silencio a lo largo de los tres meses que lleva el juicio, aún con diversos testimonios que la incriminan.

Luego de que la tía del niño implicada en el caso, Laudelina Peña, así como el excomisario Walter Maciel, apuntaran contra la figura de Caillava al hablar en la ampliación de sus indagatorias, la defensa de la exfuncionaria anticipó que la pareja "tiene ganas de contar su verdad".

Según se programó este miércoles, el turno de la imputada llegará al reanudarse el debate, el miércoles 7 de octubre próximo, ya que ni este jueves ni la semana entrante se programaron audiencias.

Ese día también prestarán declaración testimonial José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culló.

Y al día siguiente, en un grupo de otros cuatro testigos fue convocado el hijo de la exsecretaria de Producción municipal de 9 de Julio, "Jorgito" Bertón.

Bertón, nacido de una relación de Caillava anterior a Pérez, brindó colaboración en la búsqueda según se desprende de diversas constancias que obran en la causa, a pesar de las dudas que generan los movimientos del joven, dedicado a la producción agropecuaria.

TOS, ONCOLOGÍA Y URÓLOGO

En las últimas jornadas del juicio desarrollado en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, una serie de testimonios dejaron en una complicada situación a Caillava.

Una de las versiones que la rodeó tuvo que ver con el supuesto ataque de tos que padecía el jueves 13 de junio de 2024 pero que algunos testigos, como el enfermero Martín Robledo o la vecina Daisy Leonela Avalos, niegan haber percibido al encontrarse personalmente con la mujer, que también se desempeñaba como preceptora en el colegio secundario de 9 de Julio.

Asimismo, la enfermera que la atendió por ese supuesto cuadro de tos, Alicia Axson, reveló que en el diálogo mantenido esa noche en el hospital, Caillava le indicó que pretendía aliviar esa dolencia para viajar a Corrientes al día siguiente cuando, le dijo, tenía previsto un turno con un urólogo por "inconteniencia", relató.

Sin embargo, en este juicio también declaró como testigo la ginecóloga Cinthia Grimaldi, con quien sí tuvo una consulta en Corrientes el viernes 14 de junio de ese año.

Y que a su vez, negó que los estudios indicaran la presunción clínica de enfermedad oncológica, como según había manifestado la imputada.