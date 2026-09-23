Loan: Maciel no tendrá careo ni vendrá Fernando Burlando como testigo

Finalmente el abogado Fernando Burlando no será testigo en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, según lo determinó este miércoles el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que dispuso una serie d emedidas en torno a pedidos de más testimoniales e incluso sobre una reconstrucción de los hechos.

Burlando, primer abogado querellante en representación de la familia de Loan, se desempeñó en esta causa hasta agosto de 2024 y hace algunas semanas ocupó el centro de la escena en el debate por las menciones que hizo una testigo alrededor de lo ocurrido en la Comisaría de 9 de Julio y las pretensión del letrado de obtener información de primera mano al respecto.

Así es que logró reunirse con un agente de esa seccional que denunció haber recibido la orden del excomisario Walter Maciel para alterar los horarios del libro de guardias.

Como en ese episodio se la ubicó como intermediaria a la abogada Elizabeth Cutaia, imputada en esta causa como supuesta integrante de la Fundación Dupuy acusada de desviar la investigación, su defensor, Rodfolfo Baqué, había solicitado que Burlando venga a declarar en la sala de audiencias del Escuadrón 48 de Gendarmería.

Finalmente este miércoles el Tribunal negó esa posibilidad, al igual que el planteo de volver a reconstruir los hechos en la zona donde ocurrieron, en paraje El Algarrobal. También había sido pedido por Baqué.

MACIEL SIN CAREO

Otra de las resoluciones que tomó el tribunal fue rechazar la realización de un careo entre el comisario Walter Maciel y el testigo Mariano Hernán "Loro" Duarte, policía subordinado suyo con quien confronta la versión de la falsa alarma de la madrugada del 14 de junio de 2024 en plena búsqueda.

Ese pedido había sido formulado por el abogado defensor de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, Marcelo Hanson, pero no obtuvo adhesión del defensor de Maciel, Richard Vallejos y el tribunal lo descartó.

NO HABLARÁ EL EXFISCAL CASTILLO

Entre las determinaciones tomadas por los jueces este miércoles se marcó también que no será tenida en cuenta la solicitud de que declare como testigo el exfiscal del caso cuando permanecía en la órbita provincial Juan Carlos Castillo.

Ese pedido, declarado "impertinente", había sido formulado por la defensora de Laudelina Peña, Mónica Chirivín.

OTROS TESTIGOS Y UN LIBRO DE GUARDIAS

Los magistrados determinaron también rechazar los pedidos del defensor oficial Enzo Di Tella, abogado de Antonio Benítez, para que declaren en testimoniales Graciela Segovia, así como las especialistas de la Policía Federal Lorena Caballero y Agustina Hoyos.

Tampoco serán tenidas en cuenta como testigos Griselda y Claudia Acevedo -solicitadas por Baqué y Leiro-, ni Patricia Martínez, Jonathan Ocampo y Jorge Ruiz, pedidos por el abogado Marcelo Hason.

En cambio sí se aceptó un pedido del defensor de Alan Cañete, Martín Leiro, para que se traiga al Tribunal el libro de guardias de la Prefectura Naval Argentina de Goya, en lo correspondiente al año 2024.