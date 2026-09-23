Loan: habló el magistrado que se jubila y garantizó la continuidad del juicio

En una nueva audiencia en el juicio por Loan Peña, el presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Ceroleni, confirmó que el debate no corre riesgo de nulidad pese a su retiro como magistrado. Para la jornada fueron convocados cincos testigos y, entre ellos, policías que participaron en el análisis de los celulares secuestrados.

Últimos testigos en dos semanas

Entre los convocados que son integrantes de la Policía Federal se encuentran Johanna Méndez, inspectora de la División Antisecuestros Sur; Dalma Yamila Benítez, cabo de la División Antisecuestros Norte; y Carlos Fuentes, subinspector de la División Homicidios.

Además, también se presentan en el Escuadrón 48 Horacio José Céspedes, testigo de un allanamiento, y Hugo Daniel Duarte, convocado por las pericias realizadas sobre la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez y Victoria Caillava

La audiencia será la última en dos semanas, ya que el debate recién se reanudará el 7 de octubre.

🔴 Presta testimonio una policía federal antisecuestros (10.00)

Johanna Méndez es parte de la Policía Federal y se encargó de analizar los celulares de Laudelina Peña, Antonio Benítez, Walter Maciel y Mónica Millapi.

“Nos encomendaron el análisis de los teléfonos a principios de julio de 2024. Todo se realizó en Capital Federal, en el Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología (Cicat) del Ministerio de Seguridad.

De acuerdo a lo que la policía declaró, el punto de partida de la búsqueda en los celulares fue el día anterior a la desaparición de Loan. “Después se hizo enfoque en el 13 de junio y el 14 a la madrugada”, dijo. Además, señaló que del teléfono de Laudelina se obtuvieron mensajes y registros de comunicaciones con Caillava, Benítez, Macarena Peña, la abuela Catalina y Camila Núñez.

Entre los intercambios de Laudelina, apareció un mensaje enviado el 14 de junio de 2024 a las 2.39, horas después de la desaparición, en el que Laudelina afirmaba que Loan había aparecido porque “así dijo el comisario”.

Sobre la falsa aparición y la conducta de Laudelina, la policía destacó: “Recuerdo un mensaje en el que ella decía que el comisario se tuvo que ir porque se fue a llevarlo (a Loan) al hospital”.

🔴 Declaró el testigo que presenció las pericias en la camioneta de Pérez y Caillava (9.40)

Brinda testimonio Hugo Daniel Duarte, vecino de 9 de Julio que presenció los peritajes sobre la camioneta del matrimonio imputado. “Era domingo, salí a sentarme afuera de mi casa y apareció un vehículo de la Policía Federal. Me pidieron que colabore como testigo”, recordó.

“Me llevaron hasta la comisaría de 9 de Julio y explicaron que iban a realizar el peritaje. Yo solo tenía que mirar lo que hacían”, dijo el testigo ante el tribunal. Asimismo, describió el trabajo de los policías y cómo estaban uniformados para recolectar las pruebas (traje blanco y guantes para no contaminar la escena).

Sobre cómo se hizo el procedimiento, Duarte relató que los policías guardaban las pruebas en un sobre papel madera. Según explicó, durante la inspección se utilizó luminol que permitió ver “luces azules” en la Ford Ranger. Respecto a estas manchas, el testigo remarcó: “Me explicaron que podían ser, por ejemplo, bichos que se pegan y queda sangre. Lo pude ver en los faros y en toda la parte delantera”.

🔴 "Sin posibilidad de nulidad"

Al inicio de la audiencia, el abogado Rodolfo Baqué tomó la palabra y se refirió a la jubilación del presidente del tribunal Fermín Ceroleni. Ante esto, el juez aprovechó para aclarar su situación y remarcó que el juicio no corre riesgo de nulidad.