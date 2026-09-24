Corrientes: detuvieron a una mujer con cocaína y le incautaron una moto usada para el delivery de droga

Una mujer de 50 años fue detenida ayer durante un allanamiento en una casa del barrio Progreso de la localidad Curuzú Cuatiá. La Policía de Corrientes secuestró cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados a la investigación por narcomenudeo.

El procedimiento estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal, el Grupo Táctico Operacional y la División Canes de la Unidad Regional III.

Qué secuestraron durante el allanamiento

Durante el operativo, los policías encontraron una sustancia blanquecina que fue sometida a una prueba química que dio resultado positivo en cocaína. También secuestraron una balanza de precisión y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Además, fueron incautados tres celulares y una Motomel Blitz con adulteraciones, que habría sido usada para el “delivery” de droga. Además, también se encontró una importante suma de dinero en efectivo, cuyo monto todavía no fue informado oficialmente.

La única detenida en el allanamiento

La detenida, de 50 años, fue trasladada a la comisaría junto a todo lo secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información policial, la mujer registra antecedentes por delitos vinculados a la tenencia y venta de drogas. Mientras tanto, la causa continúa bajo intervención de la Unidad Fiscal de Curuzú Cuatiá.



