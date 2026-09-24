La Policía de Corrientes identificó al presunto autor del millonario robo al edificio de radio LT7

La Policía de Corrientes ejecutó tres allanamientos en el marco de la investigación iniciada por el robo perpetrado en el edificio de la radio LT7, ubicado en la capital provincial.

En el despliegue de las inspecciones judiciales, los agentes de la fuerza de seguridad lograron secuestrar elementos vinculados a la causa.

Fuentes policiales confirmaron que el análisis de la evidencia digital presentada ante la Fiscalía interviniente permitió identificar de manera concreta al presunto autor del hecho.

Sobre dicha persona pesa una orden de detención firme emitida por el Juzgado de Garantías, disposición que incluye también la orden de secuestro del vehículo utilizado en la maniobra delictiva.

El hecho y el descargo de la dirección del medio

El ilícito ocurrió durante la madrugada del domingo pasado, cuando desconocidos ingresaron a la sede del medio de comunicación y sustrajeron un botín estimado en al menos 50 millones de pesos.

Tras el suceso, el director del medio, Martín Gómez Danuzzo, realizó una declaración en vivo para referirse a lo ocurrido y precisar el contexto en el que se produjo la pérdida económica. "Lamentablemente, después de 67 años, hemos sido violados en nuestra casa", expresó la autoridad de la firma.

Asimismo, la máxima autoridad del medio detalló la distribución operativa de los inmuebles para argumentar el volumen del dinero incautado por los delincuentes: "Hay un error de concepto: es el robo en LT7. Arriba de la administración de la radio funcionan otras empresas familiares y por eso el monto de dinero que había".

Por último, el directivo manifestó su desacuerdo frente a la repercusión de las publicaciones en las redes sociales y plataformas digitales: "Estoy indignado por la poca solidaridad de unas cuantas personas a las cuales me tomé el trabajo de responderles personalmente en cada portal que escribió".