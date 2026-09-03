Habló el comisario Walter Maciel en el juicio por Loan: "Soy imputado y perjudicado pero voy a colaborar"

El juicio por la desaparición de Loan Peña atravesó una nueva audiencia que comenzó con planteos de las partes y una intervención del excomisario Walter Maciel ante el Tribunal Oral Federal. En la jornada donde estuvieron presentes los padres del menor, el acusado aseguró que quiere colaborar con la causa y que no buscará demorar ni entorpecer el proceso.

La intervención de Maciel

La intervención de Maciel no fue una ampliación de su declaración indagatoria. El excomisario se expresó únicamente en relación con el pedido para designar un codefensor por los compromisos que tiene su abogado con otros casos. Según se planteó, Richard Vallejos continuará como su representante legal, pero argumentó una ausencia temporal.

“Soy imputado y perjudicado pero voy a colaborar en todo”, expresó Maciel ante el tribunal. Luego agregó: “Quiero aportar a la causa, no voy a entorpecer ni demorar el proceso”. De acuerdo a lo que se dijo en la audiencia, el imputado escogerá al codefensor mañana.

Fuerte discusión por el planteo del excomisario

El pedido generó una fuerte discusión entre las partes porque Maciel planteó la posibilidad de que el nuevo defensor sea alguno de los abogados que ya intervienen en el juicio. Entre los nombres mencionados estuvieron Enzo Di Tella y Rodolfo Baqué, aunque ambos quedaron descartados.

El fiscal Carlos Schaerer se opuso y sostuvo que "están surgiendo intereses contrapuestos dentro del juicio". Ante los reclamos, el representante del Ministerio Público se mantuvo firme y rechazó la posibilidad de que Baqué u otro abogado que ya participa del proceso defienda también al excomisario de 9 de Julio.

Por otro lado, sobre una eventual demora por la incorporación del nuevo defensor, el presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, aclaró: “Este debate no se va a suspender por ninguna circunstancia”.

La definición cobra relevancia porque un nuevo defensor podría solicitar tiempo para conocer el expediente. Es por eso que el tribunal dejó en claro que no se modificará el desarrollo ya previsto para las audiencias.

🔴 Habló una vecina de 9 de Julio (13.00)

Brindó testimonio María Isabel González, una vecina de la abuela de Loan, Catalina Peña.

🔴 Una testigo declaró sobre la falsa alarma del 14 de junio

Se trata de Vanina Escobar, una vecina de 9 de Julio, quien administró el grupo de WhatsApp de compraventa que tuvo la versión de la falsa alarma sobre la aparición de Loan, en la madrugada del 14 de junio de 2024.

También mencionó que en los primeros días de búsqueda recibió unos supuestos audios atribuidos a los hijos de Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi. En los archivos, que la testigo describió de "corta duración", los menores habrían hablado de los momentos previos a la desaparición.

🔴 Cuarto intermedio (11.36)

🔴 El tribunal avanza con los testimonios (10.53)

Se presentó a declarar Belén Acosta, quien también es parte de la Prefectura. El 9 de julio de 2024 estuvo a cargo de una comisión de sumario que intervino en el Despertar del Iberá. El objetivo era identificar a las personas alojadas junto a los menores. "Queríamos saber quiénes eran y por qué estaban ahí", recordó.

En un momento de su testimonió, Acosta mencionó que cuando llegaron al hotel los recibió un “señor que dijo ser personal de la Interpol”, en referencia a Nicolás “El Americano” Soria.

Según explicó la testigo, cuando llegó la Prefectura el actual imputado por entorpecer la investigación se negó a identificarse. “Fue prepotente y solo mostró de lejos un carnet. En ningún momento nos entregó el documento para confirmar si era verdadero”, contó.

🔴 Declaró un efectivo de la Prefectura (10.10)

Matías Agustín Fernández estuvo asignado a la custodia en el exterior del hotel Despertar del Iberá, donde los supuestos miembros de la Fundación Dupuy hospedaron a los testigos que vieron por última vez a Loan el 13 de junio de 2024. El efectivo también brindó seguridad en la casa de Camila Núñez durante dos meses.

🔴 La familia de Loan fueron a la audiencia

Los padres del menor (María Noguera y José Peña) estuvieron en la sala del Escuadrón 48 junto a uno de los hermanos de Loan.

Antes de comenzar la audiencia, José habló con la prensa y volvió a apuntar contra su hermana, Laudelina Peña. “No hay palabras para ella, angustia y desesperación”.

Además mencionó que siente que el juicio ayudará a esclarecer la desaparición de Loan: “Se va a saber”.



