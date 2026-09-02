El comisario Walter Maciel hablará en el juicio por la desaparición de Loan Peña

El juicio por la desaparición de Loan Peña retoma este miércoles sus audiencias con la declaración de cuatro efectivos de la Prefectura Naval Argentina. La jornada se desarrolla luego de que la Justicia rechazara el planteo del abogado defensor de Antonio Benítez, Enzo Di Tella, de apartar al presidente del Tribunal Oral Federal.

Durante el desarrollo de la audiencia, el abogado del excomisario Walter Maciel informó que su defendido hablará ante el tribunal el jueves de la semana que viene. Se trata de quien era el jefe de la comisaría de 9 de Julio cuando desapareció Loan.

Maciel estuvo encargado de coordinar el operativo de búsqueda inicial y fue quien recibió los primeros testimonios. Luego fue señalado por sus irregularidades en la investigación y actualmente es uno de los principales acusados por la desaparición.

Convocados

La nómina de testigos de hoy la integran José Alfonzo, Carlos Cuevas, Matías Ramírez y Gonzalo Avendaño.

Sus declaraciones cobran relevancia ya que la Prefectura estuvo encargada de custodiar el hotel Despertar del Iberá, donde los supuestos miembros de la Fundación Dupuy alojaron a Macarena Peña y sus hermanos menores de edad, junto con Camila Núñez y su hija. Es decir que fueron parte de la seguridad de los testigos que vieron por última vez a Loan antes de su desaparición.

🔴 Declara otro efectivo de Prefectura (11.55)

Habla como testigo Matías Ramírez. Se trata de un efectivo que estuvo de consigna en la casa de Camila Núñez entre julio de 2024 y enero de 2025.

🔴 El comisario Maciel declara la semana que viene (11.50)

El abogado Richard Vallejos informó que el excomisario Walter Maciel (imputado) hablará el jueves de la semana que viene.

🔴 Brindó testimonio Carlos Cuevas (10.35)

Sobre su función en la causa, declaró que participó en colaboración dos veces: como custodio del hotel y como parte de una búsqueda se hizo en una laguna.

Al igual que el testigo anterior, custodió el Despertar del Iberá el 7 de julio de 2024. “Cuando llegamos, el relevo de guardia me informó que dentro se encontraban Camila, Macarena y menores. Además de una fundación que se llamaba Dupuy”.

🔴 Declaró José Gerardo Alfonzo (10.00)

Según contó el efectivo de Prefectura, durante los primeros días fue parte de la búsqueda antes de tener la consigna en el hotel Despertar del Iberá. También tuvo una guardia en la casa de Camila Núñez.

"Tuve la orden de custodia perimetral y de vigilar para que no se grabe el interior del hotel, ya que habían menores".

El testigo recordó que el frente del hotel era vidriado con ventanales grandes, pero dijo que no se podía ver el interior ya que estaba tapado con manteles y banners.

De acuerdo a su versión, ese día tuvo contacto con solo una persona que estaba alojada en el hotel. “A las 11 salió un señor a fumar y charló con nosotros. Se presentó como “El Tucumano” y nos dijo que era médico forense”. El testigo habría hecho referencia a Federico Rossi Colombo, psicólogo acusado de entorpecer la investigación.

Del mismo modo, contó que sus compañeros le dieron la información de que en el lugar habría un miembro de la Interpol, pero con quien no tuvo contacto. El acusado de hacerse pasar por integrante de la organización internacional es Nicolás "El Americano" Soria.

🔴 El presidente del tribunal habló sobre el pedido de apartarlo del juicio

Al comenzar la audiencia, el juez Fermín Amado Ceroleni rechazó cualquier señalamiento de parcialidad y defendió el desarrollo del debate. “Muy lejos estoy de tener animosidad con alguna de las partes”, dijo y aseguró que "se garantizó el derecho de defensa a rajatabla”.

Ceroleni también remarcó que todas las instancias del debate quedan registradas. “Nosotros no estamos para agradar a nadie, venimos a juzgar”, afirmó.

🔴 El abogado de “El Americano” se presentó como defensor de Pablo Núñez

Marcelo Ponce, representante de Nicolás “Americano” Soria, se declaró como defensor de Pablo Núñez luego de que su abogado Martín Castillo fuera detenido en Buenos Aires por supuestos vínculos con una banda narco de Rosario.

Núñez forma parte del grupo de los 10 imputados por entorpecer la causa. Es uno de los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy y llegó a 9 de Julio luego de la desaparición.

Según la investigación fue presentado ante el entorno de Loan como un psicólogo para el acompañamiento de uno de los niños que fue testigo directo del hecho en el naranjal.

🔴 Uno de los imputados no está en la sala

Por un problema de salud no pudo ser trasladado al Escuadrón 48 Daniel "Fierrito" Ramirez, acusado de participar en la desaparición de Loan.