Detuvieron en Mendoza a la "falsa perito" que trabajó en la desaparición de Loan Peña

La mujer conocida como la “falsa perito” del caso Loan Peña fue detenida este jueves en Mendoza. Se trata de María Luisa Lezcano Rodríguez, quien fue atrapada en un control policial en Tunuyán tras ser descubierta por entregar “datos falsos sobre su identidad”.

La detenida es investigada por su participación en la causa por la desaparición del niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes.

La aprehensión ocurrió cerca de las 12:30 en calle Sarmiento S/N de Colonia Las Rosas. Al verificar su identidad mediante el sistema biométrico, los efectivos constataron que sobre Lezcano Rodríguez pesaban medidas judiciales pendientes dentro de la investigación federal.

Quién es Lezcano Rodríguez

Lezcano Rodríguez (40) es una mujer entrerriana que reside desde hace cinco años en Tunuyán y está vinculada a la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Su nombre tomó relevancia durante la búsqueda del niño por los datos y las pistas que habría aportado mientras se desarrollaban los operativos para encontrarlo.

Además, la mujer es investigada por una presunta usurpación de título, debido a que habría presentado como perito sin contar con esa condición. Esa situación se sumó a las sospechas en torno a su participación dentro de la causa.

En 2024, la Justicia de Mendoza ordenó su búsqueda para comunicarle que ha sido imputada por el delito de usurpación de título. Ella admitió ese año no haber trabajado “oficialmente” en el caso.

“Jamás manifesté que trabajara como perito en la causa Loan. Mi participación se limitó a una convocatoria del comisario Walter Maciel en calidad de diplomada en búsqueda de personas y como testigo”, dijo Lezcano a Los Andes en una entrevista publicada el pasado 8 de noviembre.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras ser detenida, Lezcano Rodríguez quedó a disposición de la Justicia.

Ahora será el órgano judicial correspondiente el que deberá determinar su situación procesal y resolver los pasos a seguir, entre ellos una eventual traslado de la mujer.

Los Andes