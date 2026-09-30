Buscan a un niño de 11 años trasladado desde Formosa que se retiró de la casa de su abuela en Corrientes

Un niño de 11 años que había sido trasladado desde la ciudad de Clorinda por una medida dispuesta por la Justicia de Formosa se escapó del domicilio de su abuela en la capital de Corrientes y, hasta el momento, no fue localizado.

La situación dio lugar a la intervención urgente de las autoridades locales para dar con su paradero y resguardar sus derechos.

La abogada Gabriela Neme, quien asumió la representación legal del menor, confirmó que el expediente quedó radicado en el Juzgado de Familia y Niñez N° 1 de la provincia de Corrientes, órgano que deberá resolver las actuaciones correspondientes.

Cuestionamientos al traslado y pedido de la defensa

A través de sus redes sociales, Neme expresó su expectativa de que las autoridades correntinas aborden la causa contemplando la postura del niño. "Tenemos la certeza de que esta vez va a ser escuchado y que sus derechos y garantías serán respetados como marca la ley", sostuvo la letrada.

En su declaración, la abogada señaló que el menor no mantenía contacto con su abuela desde hacía varios años y cuestionó los fundamentos del traslado ordenado originalmente por el fuero judicial formoseño.

Además, enfatizó que el niño había manifestado en reiteradas oportunidades su deseo expreso de residir con su madre: "Lo único que pide es volver con su madre".

Intervención de la Justicia de Corrientes

Frente a la desaparición del domicilio asignado, la representante legal reclamó la adopción de medidas inmediatas para dar con la localización del menor de edad, priorizando la protección de su integridad física y psicológica.

Tras la radicación de la causa en el ámbito local, la Justicia de Corrientes evaluará las condiciones del caso, dispondrá los protocolos de búsqueda de paradero y determinará las medidas cautelares de protección para garantizar el cumplimiento de las garantías legales del niño.

*Con información del diario La Mañana de Formosa