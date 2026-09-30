La abogada que representa a la familia de Loan Danilo Peña en la justicia, Belén Russo Cornara, aseguró este miércoles que el objetivo de requerir el drenaje de lagunas servirá para "agotar todas las vías que nos puedan indicar qué pasó con Loan y dónde está".

En declaraciones al canal NG Federal, Russo Cornara explicó que "lo que se solicitó al juzgado federal de Goya, a la jueza (Cristina) Pozzer Penzo, es que se haga el drenado de las lagunas uno y cuatro en específico".

"Esto, en realidad, ya se hizo con los rastrillajes en las lagunas pero por distintas cuestiones no se hizo el drenaje", aclaró.

En efecto, se trata de una diligencia de altísima complejidad debido al impacto hidráulico y ecológico que puede causar, razón por la cual no se pudo concretar en el transcurso de los dos años y tres meses que lleva la investigación.

"Entonces -dijo- este análisis nosotros consideramos que falta porque necesitamos agotar todas las vías que nos puedan indicar qué pasó con Loan y dónde está".

Por otra parte, Russo Cornara sostuvo que "al pedido se hizo lugar parcialmente y lo que dijo la jueza es que ´corría traslado´ al Comando Unificado Corrientes (CUC) para que analice si estas medidas se pueden realizar para descartar que haya habido algo de Loan en ese lugar".

Y graficó al señalar que, "por ejemplo, hay un ADN ambiental que permite analizar ese material biológico que puede permanecer en el agua o en distintos sedimentos y que continúa estando ahí".