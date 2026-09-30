La Policía del Chaco reabrió su gimnasio con máquinas secuestradas en la causa Exen

Parte de la maquinaria y los equipamientos deportivos secuestrados durante los procedimientos por la causa Exen fueron entregados a la Policía del Chaco, luego de que la Justicia Federal designara a la institución como depositaria judicial de los elementos.

La medida contempla la autorización para la utilización, mantenimiento y control del estado de conservación de los bienes.

En el marco de esta asignación, la fuerza de esa provincia reabrió las instalaciones de su gimnasio, el cual funciona en el horario de 7 a 22 para el uso exclusivo del personal policial y administrativo.

El centro cuenta con la supervisión de profesores de Educación Física e imparte disciplinas como entrenamiento funcional, musculación, fútbol, taekwondo, jiu-jitsu y kickboxing.

Marco legal de la asignación y registros de uso

En declaraciones periodísticas, la subcomisaria Daniza Paniagua explicó que el uso del equipamiento cuenta con el respaldo formal fijado en un acta de audiencia emanada del Juzgado Federal N.° 1 de Resistencia, conducido por la jueza Zunilda Niremperger.

Para cumplir con las exigencias impuestas por el juzgado, la institución policial implementó un padrón de registro diario para el personal que asiste al predio, sumado a la presentación de documentación requerida al momento de formalizar la inscripción en las diferentes actividades.

La figura de depositario judicial reviste un carácter provisorio y no otorga la transferencia de propiedad a la institución de seguridad. La fuerza pública asume la custodia y el mantenimiento operativo de los bienes mientras transcurre la investigación penal, quedando supeditado su destino final a las resoluciones del fuero federal.

Avances en la investigación por lavado de dinero

La causa Exen tramita bajo la instrucción del fiscal federal Patricio Sabadini e investiga la presunta conformación de una red de lavado de activos mediante el funcionamiento de una cadena de gimnasios con locales distribuidos en las provincias de Chaco y Corrientes.

El expediente cobró notoriedad a principios de agosto tras la concreción de un megaoperativo que incluyó 18 allanamientos simultáneos, procedimiento que derivó en la detención de personas vinculadas a la firma y la incautación de vehículos, dinero en efectivo, documentación de interés y la maquinaria deportiva.

Mientras los inmuebles comerciales de la firma continúan clausurados a la espera de definiciones judiciales, los imputados preservan la presunción de inocencia.

Con información de N9