Caso Cecilia Lazcano: se confirmó que la adolescente imputada cumplirá prisión domiciliaria

La Justicia le otorgó prisión domiciliaria a la adolescente de 17 años acusada de ser instigadora y coautora en el asesinato de Cecilia Lazcano, ocurrido en la localidad correntina de Alvear. La joven, identificada como N., deberá cumplir la medida en Santo Tomé mientras avanza la investigación.

La decisión fue ratificada ayer por la jueza de Garantías subrogante Carolina Durán. La adolescente está imputada como coautora de un homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y la participación premeditada de una o más personas.

Según la acusación, la imputada habría planificado el crimen junto a su novio J., quien permanece detenido y está señalado como quien ejecutó materialmente el crimen. Cecilia tenía 16 años cuando fue asesinada el 16 de julio.

Prisión domiciliaria

N. tendrá que permanecer en una vivienda de Santo Tomé junto a su madre y no podrá regresar a Alvear sin autorización judicial. Además, continuará sus estudios de manera virtual y tendrá dos controles policiales diarios.

La familia de Cecilia había solicitado que la adolescente permaneciera en un centro de contención para menores. La decisión judicial generó un fuerte rechazo de parte de la querella, a cargo de Juan Saucedo, quien horas antes ya había adelantado que el fiscal pediría la prisión domiciliaria.

Saucedo cuestionó la resolución y sostuvo que la jueza habría tomado la decisión de oficio, sin escuchar adecuadamente a todas las partes. También afirmó que la audiencia fue tensa y que el padre de Cecilia no habría tenido oportunidad de expresar su posición.

“Le pregunté a la jueza por qué no escuchó a las partes. Me llamó poderosamente la atención que ya haya tomado la decisión con base en lo que se dijo en la audiencia anterior, que encima fue anulada por el Tribunal de Revisión”, explicó en diálogo con la prensa.

El viernes 28 de agosto ya se había dictado prisión domiciliaria, pero el Tribunal de Revisión de la provincia resolvió anular la audiencia al considerar que la decisión no estuvo debidamente fundamentada.

La querella además planteó dudas por una supuesta mudanza de los familiares de N. hacia Santo Tomé antes de que se conociera públicamente la nueva resolución. “Aparentemente, la resolución del arresto domiciliario estaba consensuada de manera previa”, criticó el abogado.