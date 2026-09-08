Un triple choque sobre la Ruta 119 dejó cinco heridos cerca de Curuzú Cuatiá

Un grave siniestro vial registrado el lunes por la noche dejó como saldo al menos cinco personas con heridas de diferente consideración sobre la Ruta Nacional 119, en proximidades a la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.

El hecho se produjo alrededor de las 23:00 a la altura del kilómetro 33 de la mencionada arteria vial, donde colisionaron dos transporte de carga y un rodado particular.

Según los datos suministrados por la Policía de Corrientes, en el triple choque se vieron involucrados un camión marca Volvo conducido por un hombre de 49 años, un segundo camión marca Scania tipo isotérmico guiado por un sujeto mayor de edad y un automóvil Toyota Corolla en el que viajaban cinco ocupantes: tres personas adultas y dos menores de edad.

Traslado al hospital e intervención fiscal

Como consecuencia de la fuerte colisión entre los tres vehículos, los cinco ocupantes del automóvil resultaron con politraumatismos y debieron ser asistidos en forma urgente por los servicios de emergencias que acudieron al lugar de la colisión.

Las víctimas fueron derivadas en ambulancia hacia el Hospital Civil Fernando Irastorza de Curuzú Cuatiá, donde el personal médico de guardia constató que presentaban lesiones de diversa consideración, quedando bajo observación médica.

En el lugar del siniestro intervinieron peritos de la Comisaría de Distrito Tercera junto a las autoridades de la Unidad Fiscal de turno, quienes ordenaron las pericias mecánicas de rigor sobre la calzada para determinar las responsabilidades y la causa del accidente