Juicio por Loan: Laudelina Peña dijo que "Codazzi fue el que inventó lo del accidente"

Laudelina Peña inició su declaración en una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio.

🔴 11.50 El cruce entre Schaefe y Baqué antes de ir cuarto intermedio

"Cuídate la boca antes de hablar de mi", le respondió Rodolfo Baqué, abogado de Cutaia, al fiscal Schaefer.

Esto porque Baqué intervino cuando fiscalía le preguntó a Laudelina sobre Cutaia. El abogado objetó por los derechos de su defendida y Schaefer lo acusó de obstaculizar la audiencia

En declaraciones ante la prensa, Baqué dijo que Schaefer trajo 17 testigos que marcaron que Cutaia es inocente.

En tono irónico hacia la fiscalía: "Soy el primer abogado que te pide que no traigas más testigos a favor, porque no me va a dar tiempo en los alegatos".

Tras el cruce entre los letrados, se decidió por realizar un cuarto intermedio.

🔴 10.55 Laudelina apuntó contra Codazzi

Laudelina relató como su anterior abogado, José Fernández Codazzi llegó a su casa y se la llevó junto a su hija hacia la Fiscalía de capital. Además, mencionó a un funcionario que le dijo que "iba a solucionar todo, que estaba bien todo lo que estaba haciendo".

"Volvió a la noche del 28 (de junio) y se puso a a explicarnos cómo tenía que hacer la declaración, cómo tenía que decir" en su declaración.

Según Laudelina, Codazzi fue el que le solicitó lo de la teoría del accidente. "Él inventó lo del accidente, que diga cómo yo vi cuando salió la camioneta y cómo frenó; todo lo que me mandó a decir fue todo puesto por él que la verdad hasta el día hoy no entiendo por qué ni para qué".

"Nos llevaron a un hotel, un hospedaje... nos dejó ahí con la chica que era custodia, que estaba de civil", dijo sobre su llegada a capital antes de que Codazzi la trasladara, según él, a declarar ante una mujer en una de las oficinas de Fiscalía.

Sobre la llegada a Fiscalía comentó que "eran las dos de la mañana. Entramos por la parte de atrás y mi hija quedó con la chica -custodia- en el auto".

🔴 10.20 "Dijeron que habían encontrado a Loan"

Entre lágrimas Laudelina relató como fueron las primeras horas tras la desaparición de su sobrino y el accionar policial.

"A la 1.40 sonó la radio de la policía y dijeron que habían encontrado a Loan, que estaba bien", comentó ante el Tribunal.

Luego, contó que el policía que estaba con ellos los felicitó y luego el comisario Maciel les dijo que esperen, porque él iba a traer a Loan. "No volvió más", dijo al respecto.

Mas tarde, alrededor de las 5, regresó Maciel. Laudelina relató: "Y no, no apareció Loan. No sabían nada".

Según su version, les explicaron que un dron había tomado un rastro de calor pero no era Loan. "Pero nosotros escuchamos que había aparecido".

🔴 10.10 "Con el tema del botín no tuve nada que ver"

En sus primeras palabras, la tía del menor, pidió "perdón por las mentiras que en realidad no fue intención mía, fue el doctor Codazzi", en referencia a su primera declaración en la capital provincial, cuando fue trasladada por el abogado para declarar durante la madrugada.

En su reconstrucción de las primeras horas, apuntó contra el comisario Maciel. Según contó, en su primer contacto, en la casa de Catalina, el comisario le dijo que todavía no podían hacer la denuncia porque tenían que pasar determinadas horas después de la desaparición

"Me pareció rara la actitud del comisario. Estábamos buscando a Loan y él le preguntaba a mi mamá cosas nada que ver. Le preguntó de qué cuadro de fútbol era".

🔴 "Está dispuesta a contar todo lo que sabe

"Laudelina está dispuesta a contar todo lo que sabe", afirmó la abogada de la acusada, Mónica Chirivín, antes del inicio de la jornada.

La letrada aseguró que la tía del menor, quien fue la que encontró el botín durante la búsqueda, adelantó que solo "va a responderle nada más que a los fiscales, no a los defensores, porque ella no le va a contestar para evitar fricciones".

Consultada por el momento en el que la mujer dispuso declarar, Chirivín señaló: "En realidad esto se programó porque había que escuchar un par de testigos y esperar el momento oportuno".

🔴 9.00 Para el fiscal Schaefer, Laudelina cumplió "un rol clave"

El fiscal federal Carlos Schaefer habló sobre la declaración de Laudelina Peña este martes y dijo que tuvo "un rol clave, es la persona que coordinó ahí entre medio los dos grupos para sacarlo a Loan".

El letrado mantiene cautela sobre la declaración de Laudelina: "No tengo ninguna expectativa de que nos venga a contar algo nuevo. Ojalá que sea así. Ellos no tienen obligación de decir la verdad, los imputados pueden mentir".

Sobre el pacto entre los acusados el fiscal dijo que "tengo la expectativa de que conteste y que se rompa el pacto cruel este que hay entre esta gente".