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ITUZAINGO

Corrientes: tras 18 días hallaron el cuerpo de un pescador

Se trata de Anselmo Ramírez quien desapareció en aguas del Río Paraná el 21 de agosto
 

Por El Litoral

Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 19:16

Luego de 18 días de enigmático destino, hallaron el cuerpo sin vida del pescador Arsenio Ramirez (45) visto por última vez la noche del 21 de agosto, en Ituzaingó.



Según fuentes locales, el cadáver flotó en cercanías del llamado islote “Las Palomas”, tras lo cual alertaron a las fuerzas de seguridad y tomó intervención la Fiscalía en turno que dispuso que los restos sean sometidos a exámenes médicos.



Aseguran que el cuerpo flotó en las cercanías al mismo lugar donde hallaron su embarcación a la deriva, sin signos de accidentes y con todas sus pertenencias en el interior..

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