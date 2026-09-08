Corrientes: tras 18 días hallaron el cuerpo de un pescador

Luego de 18 días de enigmático destino, hallaron el cuerpo sin vida del pescador Arsenio Ramirez (45) visto por última vez la noche del 21 de agosto, en Ituzaingó.





Aseguran que el cuerpo flotó en las cercanías al mismo lugar donde hallaron su embarcación a la deriva, sin signos de accidentes y con todas sus pertenencias en el interior..