Caso Loan: para el fiscal Schaefer, Laudelina Peña cumplio "un rol clave"

En una nueva jornada del juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña, el fiscal federal Carlos Schaefer se refirió este martes a la inminente declaración de Laudelina Peña.

El fiscal remarcó que la tía del menor tuvo "un rol clave" en la maniobra, confirmó que tiene un extenso cuestionario para realizarle y consideró que el avance de las pruebas en el debate está provocando fisuras en el pacto de silencio entre los imputados.

El rol de Laudelina Peña y la expectativa de la Fiscalía

El fiscal analizó la posición de la imputada dentro de la trama y la postura del Ministerio Público ante su testimonio.

"Es un rol clave, es la persona que coordinó ahí entre medio los dos grupos para sacarlo a Loan", sostuvo el fiscal Schaefer sobre la tía del niño.

Además, el fiscal confirmó que la defensa de la acusada anticipó su intención de aceptar preguntas de las partes.

El letrado mantiene cautela sobre la declaración de Laudelina: "No tengo ninguna expectativa de que nos venga a contar algo nuevo. Ojalá que sea así. Ellos no tienen obligación de decir la verdad, los imputados pueden mentir".

Sobre el pacto entre los acusados el fiscal dijo que "tengo la expectativa de que conteste y que se rompa el pacto cruel este que hay entre esta gente".

Fisuras en el pacto de silencio y el impacto de las pruebas

Schaefer analizó la dinámica entre los imputados a medida que avanza el debate oral y la contundencia probatoria.

"Puede ser que el avance de este debate... ustedes vieron que se está ratificando todo lo que pasó en primera instancia. Si nosotros probamos todo eso, quizás en definitiva tengamos una responsabilidad penal respecto a ella y una condena", dijo el letrado sobre el avance en el juicio.

Hipótesis de la causa y la preocupación por la familia

Schaefer detalló el objeto del debate y el estado de las líneas investigativas. "Lo que a mí me interesa es quién se lo llevó, por qué se lo llevó, que es lo que nosotros estamos tratando de probar y estamos probándolo", dijo ante la prensa.

El fiscal habló sobre las hipótesis y dijo que "narcotráfico está descartado", mientras que sobre la línea que apunta a la trata aclaró que "todavía no está firme, apeló el Ministerio Público".

Antes de empezar la sesión, el fiscal dijo: "¿Saben quién me preocupa a mí? La familia. Ellos son los primeros que quieren saber la verdad", concluyó sobre la presencia de los padres de Loan en la sala de audiencias.