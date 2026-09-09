Caso Loan: declara Benítez, el último adulto que estuvo con el menor en el naranjal

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa este miércoles en las instalaciones de Escuadrón 48 de Gendarmería. Para esta jornada se citó a Gutiérrez, y en calidad de testigos María Soledad Duarte y María Itatí Esquivel.

Además, el abogado Enzo Di Tella confirmó la declaración de su defendido Antonio Benítez. Por otra parte, el fiscal Schaefer habló con la prensa y opinó sobre las declaraciones de Laudelina Peña, realizada en la sesión de martes.

🔴 10.30 Marisel Itatí Esquivel declara en calidad de testigo

La perito del Ministerio Público de Goya prestó declaración y habló sobre el caso desde su perspectiva profesional.

Sobre su intervención el 14 de junio, Esquivel comentó sobre el naranjal que "había mucha gente, era un lugar difícil de trabajar, muy amplio".

Además, comentó sobre el momento en que se halló el botín, que se enteró junto a su equipo cuando volvían a Goya luego de recolectar pañuelos con "manchas de coloración rojiza".

Esta noticia motivo que vuelvan a 9 de Julio. La testigo remarcó que en el lodazal "las huellas habían sido tapadas con ramas" con la intención de protegerlas, pero las pruebas no se mantuvieron. "No es el procedimiento adecuado", dijo.

🔴 9.45 Declara María Soledad Duarte

Duarte fue llamada en calidad de testigo. Ella estuvo en la casa de Catalina el 14 de junio y estuvo presente junto a Laudelina y Macarena en el campo cuando encuentraron el botín en el lodazal.

Sobre el hallazgo del botín dijo que "Laudelina nos guiaba en el camino", luego agregó que "en el lugar -lodazal- estaba el comisario Maciel y el señor Méndez", y que el comisario les comentó de las huellas de zapatilla y de pies descalzos.

También mencionó a la hija de Laudelina, ya que "Macarena sacó el botín del barro. Lo encontraron a los cinco minutos. No duró mucho la búsqueda".

Duarte detalló que luego del hallazgo, todos los presentes le sacaron fotos al botín, inclusive la testigo, pero que Maciel pidió que no se publique para no dar falsa alarma.

Cuestionamientos a Laudelina y falsedades en el relato

Schaefer consideró que la acusada no aportó datos novedosos a la causa, advirtió inconsistencias directas en sus dichos sobre el hallazgo del botín y sostuvo que las acusaciones cruzadas no rompen el entramado principal del hecho. Asimismo, remarcó que la acusación principal se mantiene firme en la figura de sustracción del niño.

El fiscal analizó los puntos expuestos por la tía del niño en el tribunal. "Todo lo que ella dijo ayer, ya está todo investigado", sintetizó Schaefer al ser consultado sobre el impacto del testimonio.

El fiscal cruzó el relato sobre el botín en el barro:"Hay cosas que son falsas; por ejemplo, dijo que ella no subió la foto cuando salió el botín y está en el estado de WhatsApp de su teléfono".

Incluso, se le preguntó a Schaefer si la declaración estuvo coordinada o guionada, a lo que planteó: "Ella dijo que lo hizo cuando la hicieron declarar, ¿por qué no pudo haber sido de la misma forma ayer?".

Hipótesis principal y acusación a los custodios

Schaefer reafirmó el encuadre legal de la causa y la responsabilidad de quienes acompañaron al menor al naranjal: "Acá lo que hubo es una sustracción del menor y este es el debate. Lo que pasó después son las formas de desviar la investigación".

Sobre la línea que apunta a un accidente el fiscal aclaró que "si hubo un accidente, claramente esta gente coordinó una forma de sacarlo", y agregó que "no estoy afirmando que hubo un accidente, estoy diciendo que si lo hubo, esa pudo haber sido la maniobra".

Luego, fue consultado sobre las menciones de Laudelina hacia Benítez, Ramírez y Millapi, el fiscal fue contundente:"Ellos son los responsables, son los que llevaron al menor. Acá nos quieren hacer creer que los menores se fueron solos, los menores de 5 años no pueden decidir ir a ningún lado solos".

Pacto de silencio y ruptura entre defensas

Schaefer habló sobre el pacto de silencio entre los acusados y dijo que "hasta ahora no se rompió nada", y sobre las personas a quienes apuntó Laudelina comentó que ya lo había hecho en declaraciones anteriores, solo que "la diferencia de ayer es que se lo dijo a todo el país", evaluó el fiscal al referirse a la falta de revelaciones clave sobre el paradero de Loan.

El fiscal fue preguntado sobre las diferencias en las defensas de los acusados, a lo que analizó que "al tener abogados diferentes tienen que tener estrategias diferentes para no afectar intereses contrapuestos".