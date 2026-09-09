Habló Benítez en el juicio por Loan: lloró y dijo que "Laudelina sabe la verdad"

"Soy inocente señor juez", dijo este miércoles Bernardino Antonio Benítez al declarar ante el Tribunal Oral Federal que juzga el caso Loan. Pidió hablar en su defensa, se quebró en varias oportunidades y dirigiéndose a los padres del nene les dijo que no sabe qué pasó y que quiere que aparezca.

El tío de Loan lloró al recordar la emoción que sintió ante la falsa alarma del hallazgo del niño en la madrugada del 14 de junio de 2024 y denunció apremios de parte de la Policía. En ese aspecto, se generó una discusión sobre la responsabilidad de las distintas autoridades judiciales que abrir una investigación acerca de los maltratos que denominó "tortura".

"En julio, los primeros quince días, todas las tardes un jefe de apellido Insaurralde me sacaba y me mostraba videos de mis hijos, videos de Crónica TV y que un juzgado de Menores me iban a sacar la tenencia; me quería suicidar con la cuerda de un buzo", dijo y subrayó: "Fue una tortura muy fuerte que sufrí".

"Pérez y Caillava tienen que saber".

"Todos los días me sacaban, me mostraban lo que decían los medios, me afectaba mucho", insistió, luego de comentar que eso ocurrió en la Unidad Penitenciaria Federal 7 de Resistencia, donde -dijo- lo agredían, a tal punto que un interno lo atacó con un piedrazo que lo hirió en la cadera.

En ese momento también aseguró que Daniel "Fierrito" Ramírez, su amigo e imputado en este debate, también fue agredido por autoridades y que lo lastimaron en un hombro.

Antes, había denunciado apremios ilegales, cuando la causa aún permanecía en la órbita de la Justicia Provincial y que la policía en la noche de la detención le pegó en una costilla y en la cabeza. Y asimismo, que en sede policial se desmayó por lo que debió ser atendido en el hospital. Fueron las primeras horas de su detención, cuando expresó que los agentes ("vestidos de civil y con su arma reglamentaria") le indicaron que ellos sabían como "iba a cantar".

"A mi me lastimaron, me dejaron totalmente abandonado, los que me lastimaron fueron de la policía de Corrientes Capital, cuando estaban al mando de (el jefe de la Unidad Regional II, Roque Nicolás) Báez; yo nunca pude hablar con Maciel, acá enel juicio lo pude conocer un poco", completó al final de su declaración.

Por otra parte, Benítez indicó que hubo una serie de maniobras en torno a su defensa en los primeros días que estuvo a disposición de la Justicia y que de modo sorpresivo se presentó José Fernández Codazzi, quien en forma insistente le señalaba que lo iba a representar. Hasta que finalmente se decidió por el patrocinio letrado de un abogado de apellido Osuna.

Sin embargo, esa representación fue suspendida de modo abrupto por desconfianza del propio Benítez, ocasión en la que inicia su trabajo el abogado Enzo Di Tella, del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

"Decidí ir a buscar naranjas porque quería llevar a mi casa para hacer jugo; Catalina se enojaba con todos (sobre por qué no buscó las frutas en la casa y decidió irse al monte trasero)"

A las 16.50 Benítez cortó su declaración en un pico de emoción que fue aliviado al beber agua y con la autorización para pasar al baño. El Tribunal llamó a un cuarto intermedio.

Previo a ese pasaje de su declaración, durante la primera parte de su exposición, dio su versión sobre cómo ocurrieron los hechos del naranjal, quiénes lo acompañaron y qué actitudes tomaron.

En ese sentido, a las 14.24 del 13 de junio dijo que hizo las primeras llamadas a Laudelina, pero ella le cortaba. A las 14.25 sí logró conectar la comunicación con su pareja, con quien, según indicó, relató sobre la pérdida de Loan.

Benítez declaró este miércoles por más de dos horas y solo respondió preguntas de su abogado defensor.

"A fines de septiembre (de 2024) me entero que Laudelina vino a Corrientes a declarar que fue un accidente. Necesitaba que me diga qué pasó. Sigo estando enojado con ella, no sabía qué fue lo que pasó, que vió ella, por qué tuvo que esperar tanto tiempo y decir que fue un accidente", dijo al retomar su declaración en la tarde de este miércoles.

"Por qué mintió tanto (Laudelina), no sabía si creerle o no, yo reconozco que soy pareja de ella, era pareja de ella, una cosa es se perdió Loan y otra cosa es serle infiel, la he engañado mucho tiempo", confesó.

"¿Quién le tenía amenazada a ella y a la doctora Chirivín?"

Emoción al hablar de los hijos

"Escuché acá cuando declaró José Peña, diciendo que el segundo día Laudelina le dijo que fue un accidente, por qué tuvo que esperar dos años para decir eso? Yo como padre estoy muy dolido, porque hace dos años perdí parte de mi vida, perdí a mis hijos, duele mucho; está luchando Macarena, con temas de comer, la escuela, la psicología, la educación, hoy por hoy la comunicación que tengo con mi hijo me ayuda mucho, con los dos".

"Mi hijo me dice ´papá sos inocente´; en la esucela le hacían bullying y se burlaban de él".

"Señor juez solo voy a responder preguntas del doctor Di Tella y del tribunal, porque no estoy bien de salud, han pasado dos años injustamente soy inocente se lo digo a la familia, lo único que hice fue buscarle".

"No está nada borrado en mi teléfono, no hay nada oculto".

RESPONDE PREGUNTAS DE SU ABOGADO

El 9 de junio (domingo) Benítez invitó a Ramírez a pasar un día de campo en lo de la abuela Catalina, donde cocinó Laudelina. En esa oportunidad no concurrieron Carlos Pérez y Victoria Caillava.

Fue ese domingo que Catalina había invitado a Ramírez y su mujer, Mónica Millapi, para comer el día 13 de junio, festividad de San Antonio, por la promesa de celebrar que encontró su teléfono perdido.

"Me sorprendió la actitud que habían tenido Pérez y Caillava el 13, me sentí incómodo, yo no sabía que estaban invitados", añadió.

"Yo no tenía contacto ni con Pérez ni con Caillava; el 13 fueron a la casa de la abuela supuestamente porque los invitó Catalina o Laudelina, yo no se", sostuvo.

"En este momento la comunicación que tenemos con Laudelina es solo por mis hijos", reveló.

LAUDELINA "SABE LA VERDAD"

Posteriormente se produjo un intercambio entre Benítez y Di Tella en torno a si Laudelina Peña conoce qué pasó con Loan.

-Usted cree que Laudelina sabe la verdad?

-Creo que sabe la verdad, yo he visto cuando estuvo declarando y la vi a los ojos cuando declaró en Corrientes y se cuando está mintiendo, pero ella estaba diciendo la verdad.

"O está amenazada o no se, eso me había comentado, pero un rato te dice que es blanco y después que es negro", advirtió.

En otro momento de su declaración dijo que le pareció "raro" que Pérez y Caillava "en ningún momento" buscaron a Loan.

Con ellos -precisó- no tuvo intercambio de palabras durante el almuerzo del 13 de junio.

LA REMERA DE BENÍTEZ

Por otra parte, Benítez negó el cambio de remera que se le adjudicó durante las horas posteriores a la desaparición; la que tenía puesta, dijo, "tenía una mancha blanca, pero era una remera azul, despintada, era una remera vieja".

Así es que le exhibieron diversas prendas de vestir, algunas de las cuales reconoció que eran propias, pero la remera en cuestión, no fue hallada como efecto de prueba.

Según explicó, esta es la quinta oportunidad en la que declara y que "en ningún momento" cambió su declaración.

"Nunca dejé de buscarlo, me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino", sostuvo, en relación a los momentos posteriores al episodio del naranjal.

Por otra parte, contó que de ver en un estado de Whatsapp de una mujer llamada Carmen Robledo, tomó una captura de la imagen de Loan para pasarle a Daniel Ramírez, quien le iba a enviar esa fotografía a "un médico que es vidente", indicó.

BENÍTEZ LE HABLÓ A LOS PADRES DE LOAN

Consultado por Di Tella sobre si quería decirles algunas palabras a los padres de Loan, Benítez les expresó:

"María y José, yo como padre estoy muy dolido, no se qué le pasó a Loan, me gustaría, quiero que Loan aparezca y que los responsables digan qué fue lo que pasó. No les tengo bronca a ustedes, jamás les he tenido bronca, María, aunque vos sos la madre, José, yo no tengo nada, no te tengo bronca, por más que me hayas hecho esa crítica sobre dónde estuvimos, o si sos o no sos el papá no me interesa, es una cuestión de su relación, es tu hijo, sabés como es tu mamá, eso dejo bien en claro".