Interventor de la UCR: "Las aspiraciones personales tarde o temprano conspiran contra el resto"

"Las aspiraciones personales tarde o temprano conspiran contra el resto", sostuvo a Hoja de Ruta el interventor de la UCR Corrientes, Julián Galdeano. Explicó los detalles del proceso interno y aseguró que no vislumbra una competencia electoral. "El propio Ricardo Colombi me ha dicho a mí que él no pretende ser candidato a autoridad partidaria", sostuvo.

"El objetivo principal que me encomendó el Comité Nacional del Radicalismo es normalizar. Normalizar significa que los afiliados a la Unión Cívica Radical de Corrientes puedan elegir sus autoridades en un proceso transparente, con apertura y con acceso de todos los que quieran participar", sostuvo el interventor.Para Galdeano, "las dilaciones no tienen sustento".

VER MÁS: El interventor puso fecha y la UCR votará el 22 de diciembre

"El propio Ricardo Colombi me ha dicho a mí que él no pretende ser candidato a autoridad partidaria. Desde el momento que hace mucho hincapié en eso, da la sensación de que no aventuraría de que va a haber más de una lista en las elecciones provinciales", sostuvo.

"Lamentablemente se ha perdido mucho tiempo. Mi principal temor tiene que ver con que no es menor lo que se elige corriente en el 2025. No es cualquier año, no es cualquier proceso, y el radicalismo tiene que encarar eso como conductor de la coalición política de gobierno, como parte de la gestión también, no solamente en la provincia, sino en muchísimas localidades del interior de Corrientes", agregó.

Sobre las miradas personales de la situación, el radical destacó que: "Hay mucho de eso". "Yo no impugno ninguna ambición, en política la ambición es relevante, es fundamental, porque sin expectativas de poder, sin ambiciones de construcción, no se crece", dijo.

"Eso nunca puede estar por encima de un proceso que requiere otros actores, no solamente de cada uno de nosotros. No es un fin en sí mismo la expectativa que una persona pueda tener, eso más tarde, más temprano, conspira contra el resto", sumó.

Mirá la nota completa