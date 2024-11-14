El interventor puso fecha y la UCR votará el 22 de diciembre

n Julián Galdeano, interventor de la Unión Cívica Radical Distrito Corrientes, convocó ayer a elecciones internas para elegir autoridades partidarias de toda la provincia. Asegura que no hay elementops que justifiquen la dilación del proceso electoral. Las listas de candidatos deberán presentarse el 7/12.

“Existiendo un padrón que puede ser considerado aceptable, no aparecen elementos que justifiquen postergar la decisión de dictar un cronograma electoral de renovación de autoridades a la brevedad”, dispuso

Informó además la UCR cuenta con 84.207 afiliadas, de los cuales 22.043 se agregaron en 2024.

“Los indicadores demuestran un proceso aceitado y permanente que brinda garantías de acceso transparente a la calidad de afiliado e integración del padrón

respectivo. Siendo estos elementos garantes de un registro abierto, transparente y que exhibe celeridad en su conformación”, aseguró.

“El Juzgado Federal se desprende la capacidad operativa y el compromiso de dicho organismo para efectuar la carga de nuevas potenciales fichas de afiliados que se puedan ngresar en el período establecido en un cronograma a esos efectos”, detalló.

“Los responsables del Juzgado Federal interviniente se han comprometido a realizar la carga de las fichas pendientes”

“La dilación injustificada quitaría a la UCR la posibilidad de comenzar el año electoral 2025, de diseñar una estrategia que cuente con la debida legitimación de los afiliados y cristalizaría un proceso en el cual las autoprórrogas, la judicialización y la actual intervención operarían como obstáculo a la democracia interna partidaria”.

