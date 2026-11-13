Oscar Parrilli sobre Cristina Kirchner: “Si es candidata, va a ser la presidenta en 2027"

El senador nacional Oscar Parrilli visitó el programa “O sea, digamos” y explicó de qué tratará la charla que darán en Corrientes sobre Cristina Fernández de Kirchner. Además, aseguró que buscan que la expresidenta sea candidata en las elecciones generales de 2027.

El legislador explicó que “Cristina Libre” es un ciclo federal impulsado para recorrer distintas provincias y debatir sobre la situación de la exmandataria. La charla en Corrientes se realizará este viernes, a las 19.30, en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Salta 663.

La expresidenta cumple una condena firme de 6 años de prisión con arresto domiciliario e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, a causa de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de la Nación, por lo que actualmente se encuentra legalmente impedida de presentarse a las elecciones.

Las críticas al escenario político

Durante la entrevista, Parrilli cuestionó el actual escenario político y judicial que atraviesa el país, al que calificó como una “democracia trucha e inconclusa”. Según planteó, el proceso democrático iniciado en 1983 tenía tres compromisos fundamentales: “Sin violencia como herramienta política, sin fraude y sin proscripciones”.

Por esto, el senador apuntó contra los sectores de poder y la situación judicial de Cristina. “El objetivo que tienen es que no participe de la vida política argentina, porque le tienen miedo”, sostuvo.

Luego, planteó: “La democracia actual sirve para los dirigentes políticos que se pelean por cargos, para los empresarios que hacen plata, para los periodistas, pero ¿a la gente en qué beneficia?”.

En ese sentido, Parrilli también hizo una autocrítica sobre la gestión de Alberto Fernández y reconoció que hubo compromisos que el peronismo no cumplió. “La gente se decepcionó y se defraudó. Terminamos el gobierno y no hubo un shock productivo ni un aumento en el salario real”, afirmó.

Para Parrilli, ese desencanto social es una de las razones que explican el triunfo del presidente Javier Milei en 2023. “Una gran cantidad de argentinos, sobre todo jóvenes, se desilusionaron y votaron lo que tenían a mano”, dijo.

La candidatura de Cristina

Pese al balance, Parrilli aseguró que el objetivo electoral del sector es que Cristina vuelva a competir por la Casa Rosada. “Nosotros sostenemos que hay que levantarle la proscripción y que tiene que ser la candidata. Ella está dispuesta y estamos convencidos de que si es candidata, va a ser la presidenta que asuma en diciembre de 2027”, opinó.

Como argumentos para sostener la candidatura, resaltó que la expresidenta, quien ya tuvo dos mandatos al frente del país, es la figura política con mayor imagen positiva y de intención de voto. “Lideró desde 2003 hasta 2015, la gente se acuerda, saben que vivían mejor que ahora”, dijo

Finalmente, consultado por alternativas, Parrilli sintetizó la postura electoral del espacio: “El plan A es Cristina candidata, el B Cristina candidata y el C también Cristina candidata”.