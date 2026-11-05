Incendio de camiones cisterna en Corrientes: qué dijo el jefe de Bomberos Voluntarios

Tras el incendio de los camiones cisterna ocurrido ayer, el jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes, Daniel Bertorello, habló con “O sea, digamos” y explicó cómo fue el operativo para controlar el fuego. Según contó, se trata de uno de los casos de mayor magnitud en los que intervino.

Bertorello contó que recibieron el primer aviso alrededor de las 9.07, con información inicial sobre un solo camión. Fue recién durante el traslado cuando supieron que eran cuatro los vehículos involucrados.

“Cuando estábamos por Gutemberg y Patagonia vimos el humo. Ya no imaginamos que se trataba de algo complicado”, recordó sobre la llegada al lugar, en inmediaciones de una estación de servicios Axión, ubicada sobre Ruta 12 y Cuba.

Y así fue, el jefe del cuartel —quien es santafesino y voluntario desde hace más de 25 años— aseguró que nunca había presenciado un incendio de tal dimensión en Corrientes.

Por qué explotaron los tanques

Sobre el origen del incendio, aclaró que la investigación corresponde a las autoridades. “Hay grupos especiales de peritaje, bomberos de la Policía, que son los encargados de verificar e informar las causas”, dijo.

No obstante, Bertorello sí se encargó de describir el comportamiento del fuego y los riesgos alrededor de estos casos. “En combustibles como nafta no se quema el líquido, se queman los vapores. Los tanques vacíos explotaron porque las válvulas de seguridad no dieron abasto y la gran temperatura causó el problema”, recalcó.

“Esta clase de incendios son más complejos que otros. Sabemos el peligro que hay por la explosión de los tanques y los combustibles derramados”, dijo y también mencionó el riesgo del humo tóxico que se libera de todo lo derivado del petróleo.

El operativo: una hora para controlar las llamas y sin heridos

De acuerdo a lo que contó, el operativo demandó ocho autobombas y 24 efectivos, entre voluntarios y policías. De esta manera, luego de una hora y 15 minutos, el fuego quedó controlado y prácticamente sofocado.

Bertorello destacó que el personal cumplió con el protocolo previsto para este tipo de emergencias y afirmó que no hubo bomberos heridos durante el despliegue. Sin embargo, una persona que estuvo en el lugar sí fue trasladada al hospital.

Entrevista completa