“Estamos encaminados”: avanzan las pericias forenses por el femicidio de Nanci Godoy

José Luis Gálvez, decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, explicó los estudios científicos alrededor del femicidio de Nanci Godoy. En una entrevista con el programa "O sea, digamos", de El Litoral Streaming, el médico detalló el avance de las pericias que buscan aportar pruebas para esclarecer el crimen.

“Seguimos trabajando. Estamos en una etapa analítica y compleja, con una diversidad de muestras que se han generado sobre el procedimiento de los restos y las evidencias secuestradas que la fiscalía nos envía”, explicó.

El especialista señaló que la investigación presenta dificultades particulares por los tiempos transcurridos entre los últimos registros de vida de la docente y el hallazgo del cuerpo. Godoy desapareció el 7 de octubre, su familia hizo la denuncia el 15 y sus restos aparecieron el 28.

Gálvez consideró que esa secuencia temporal constituye uno de los primeros desafíos para la investigación científica de una “causa que tiene una complejidad inusitada”. A esto se suman las condiciones ambientales del lugar donde encontraron el cuerpo.

“El cuerpo estuvo expuesto a un medio líquido, con la acción propia de la fauna del lugar. Todo esto dificulta el trabajo, pero estamos encaminados”, indicó.

Los estudios para determinar cómo murió Nanci

El decano explicó que intervienen distintos equipos especializados, con análisis químicos, toxicológicos y de anatomía patológica. Estos procedimientos buscan identificar perfiles biológicos, estudiar muestras de tejidos y reconstruir el proceso que provocó la muerte.

El análisis también apunta a establecer en qué momento se produjeron las heridas y qué relación tuvieron con la muerte. “A mí lo que me interesa es diferenciar cuáles fueron vitales y cuáles no”, remarcó el médico.

En paralelo, los especialistas estudian la morfología de las heridas para determinar qué y cuántos elementos pudieron provocarlas. La investigación también abarca la comparación entre los hallazgos en el cuerpo y los cuchillos secuestrados durante los allanamientos.

Durante la entrevista, Gálvez mencionó otro eje fundamental y que es clave para el diagnóstico de tiempo de muerte, la entomología forense. Se trata de una disciplina que estudia los insectos y otros artrópodos asociados a un cuerpo en descomposición. Según explicó, para avanzar en ese análisis, se colabora con un laboratorio del Conicet vinculado al Instituto Médico Forense de Córdoba.

Pericias genéticas y el tiempo que demandan

En cuanto a lo que queda, el forense explicó que avanzan en los estudios de ADN, la parte de mayor complejidad y que más tiempo demanda. Estas pericias buscan establecer posibles correspondencias entre los marcadores genéticos encontrados en el cuerpo, los cinco detenidos y los elementos secuestrados.

“Todo trabajo genético tiene una media de 20 a 30 días en lo referente a identificación y certificación”, anticipó Gálvez.

Otra incógnita alrededor del caso es la fecha de muerte. El especialista aclaró que las condiciones en las que encontraron el cuerpo impiden establecer científicamente un día y horario exactos. Por eso, las pericias buscan recortar progresivamente el intervalo en el que pudo producirse el asesinato.

"No es una limitación de nuestro centro. Es una cuestión que se limita a nivel de la ciencia: en un cadáver de este tipo de evolución no se puede determinar con seriedad científica un día y una hora”, subrayó.

Finalmente, Gálvez expresó confianza en el trabajo de los equipos y cuestionó la circulación de versiones sobre las pericias. “Vemos con sorpresa la difusión de información que dista de los hallazgos que tenemos acá”, apuntó.

“Tengo una esperanza enorme de que vamos a llevar a buen puerto con la causa. El trabajo que estamos haciendo está muy bien orientado”, concluyó.

Los detenidos

Los principales detenidos por el femicidio de Nanci Godoy son Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón. Por su lado, Ernesto Ezequiel Bordón está imputado por falso testimonio.

La causa está a cargo de Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina (Ufic).

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