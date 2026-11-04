Una multitud despidió en Esquina a la docente rural Nanci Godoy con un masivo clamor de justicia

Una multitud acompañada por familiares, colegas y vecinos despidió este miércoles a la docente rural Nanci Godoy en la plaza 9 de Julio de la localidad de Esquina. La jornada de dolor colectivo finalizó con un enérgico y unánime reclamo de justicia por el femicidio de la directora escolar.
El velatorio público se desarrolló entre las 09:00 y las 18:00, congregando a sus tres hijos, allegados e integrantes de la comunidad educativa.
Durante el oficio religioso, el obispo de Goya, Adolfo Canecín, brindó unas palabras de consuelo a los presentes al señalar que "Dios no negocia con el mal", al tiempo que remarcó que el perdón cristiano no implica la existencia de impunidad para los responsables.
Concluida la ceremonia en el espacio público, la comitiva se trasladó hacia la sala velatoria antes de efectuar la inhumación en el cementerio local.
Los cinco detenidos y el avance de la causa judicial
La investigación penal se encuentra radicada en la Unidad Fiscal de Esquina, bajo la instrucción de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Por orden de la magistratura interviniente, los cinco acusados cumplen prisión preventiva a la espera de peritajes sobre el material secuestrado en los allanamientos.
La nómina de implicados en el legajo judicial comprende a:
-
Ireneo Felipe Zarza (34): Capataz de la estancia El Curupí —predio donde funciona la Escuela Rural N° 626 donde ejercía la víctima—, detenido el 21 de octubre e imputado como coautor de femicidio.
-
Felipe Dionisio Sandoval (55): Capataz vinculado al establecimiento rural, aprehendido el 22 de octubre e imputado bajo la misma figura de coautoría de femicidio.
-
Rosa Leguizamón: Pobladora de las inmediaciones de la escuela y una de las últimas personas en declarar haber visto a la docente. Está imputada como coautora de homicidio simple.
-
Nahuel Rojas: Pareja de Leguizamón, detenido en el marco de la investigación inicial bajo la acusación de encubrimiento agravado por contradicciones en sus declaraciones.
-
Ernesto Ezequiel Bordón: Peón rural imputado formalmente por el delito de falso testimonio.