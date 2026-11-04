Una multitud despidió en Esquina a la docente rural Nanci Godoy con un masivo clamor de justicia

Una multitud acompañada por familiares, colegas y vecinos despidió este miércoles a la docente rural Nanci Godoy en la plaza 9 de Julio de la localidad de Esquina. La jornada de dolor colectivo finalizó con un enérgico y unánime reclamo de justicia por el femicidio de la directora escolar.

El velatorio público se desarrolló entre las 09:00 y las 18:00, congregando a sus tres hijos, allegados e integrantes de la comunidad educativa.

Durante el oficio religioso, el obispo de Goya, Adolfo Canecín, brindó unas palabras de consuelo a los presentes al señalar que "Dios no negocia con el mal", al tiempo que remarcó que el perdón cristiano no implica la existencia de impunidad para los responsables.

Concluida la ceremonia en el espacio público, la comitiva se trasladó hacia la sala velatoria antes de efectuar la inhumación en el cementerio local.

Los cinco detenidos y el avance de la causa judicial

La investigación penal se encuentra radicada en la Unidad Fiscal de Esquina, bajo la instrucción de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Por orden de la magistratura interviniente, los cinco acusados cumplen prisión preventiva a la espera de peritajes sobre el material secuestrado en los allanamientos.

La nómina de implicados en el legajo judicial comprende a: