Juan Pablo Valdés: "El traspaso de rutas es una buena noticia"

Luego de que el Gobierno nacional oficializara la autorización para que las provincias concesionen rutas nacionales mediante el cobro de peaje, el gobernador Juan Pablo Valdés detalló cuáles son las prioridades de su administración. En declaraciones al programa Hoja de Ruta de El Litoral, el mandatario reveló que el plan de gestión vial apunta a fortalecer el corredor productivo del noreste correntino.

"Nosotros veníamos trabajando con este planteo y gestionamos para ser incluidos en este decreto", afirmó Valdés. El gobernador precisó que el interés no se limita únicamente a la Ruta Nacional 12, sino que el foco está puesto en la Ruta Nacional 14, específicamente en el segmento que va desde Paso de los Libres y llega hasta Gobernador Virasoro, corazón de la industria forestal y yerbatera.

Rutas estratégicas y logística productiva

La infraestructura vial se ha vuelto una cuestión de estado para Corrientes, especialmente tras los recientes anuncios de inversiones multimillonarias en el sector foresto-industrial. En ese sentido, Valdés busca avanzar en un esquema integral de reparación y mantenimiento que incluya a las rutas nacionales 12, 14, 118 y 120, arterias que hoy presentan sectores con marcado deterioro.

Para el Ejecutivo provincial, el estado de las banquinas y la calzada en estos tramos es un cuello de botella para el transporte de carga. Por ello, el mandatario explicó que el próximo paso será gestionar la transferencia de fondos o créditos específicos para que estas vías queden en óptimas condiciones antes de avanzar con los procesos de concesión privada.

Federalismo vial

La incorporación de Corrientes al Decreto 253 representa un espaldarazo a la estrategia de Valdés, quien viene reclamando mayor autonomía en la gestión de los recursos que circulan por el territorio provincial. "Buscamos desarrollar tramos que nos interesa potenciar", subrayó, vinculando directamente la mejora de la logística vial con la competitividad de las empresas radicadas en el interior.

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