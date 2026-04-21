Ruival Arauco: "Corrientes va rumbo a ser el polo foresto industrial de la Argentina"

En una entrevista este martes con el programa "O sea.. digamos", el presidente de la Asociación Forestal Argentina (Afoa), Pablo Ruival Arauco, calificó como "histórico" el anuncio de inversión para el sector en Ituzaingó. "Es un anuncio que modifica de plano todo el escenario de la foresto industria; es una alegría enorme", señaló.

El referente destacó que las plantas de celulosa funcionan como "locomotoras" para el desarrollo de aserraderos y plantas de tableros. "La última planta de celulosa que tenía la Argentina data del año 1982", recordó, subrayando las décadas sin inversiones de esta escala.

Valor agregado y exportaciones

Uno de los puntos más fuertes destacados por Ruival Arauco fue el salto cualitativo en la cadena de valor. "Convierte rollos de 20 o 30 dólares la tonelada en un producto de 900 dólares", detalló sobre el proceso industrial que se instalará en el norte correntino.

Además, comparó el potencial exportador de Argentina frente a sus vecinos. El titular de Afoa estimó que con esta planta solo, el país podría duplicar sus exportaciones del sector. "Uruguay exporta por 3 mil millones de dólares y Chile por 6.500; nosotros estamos en 700 millones", precisó.

Empleo y desarrollo local

Respecto al impacto social en la región, las proyecciones son contundentes. "La estimación es de posiblemente 13.000 puestos de trabajo", afirmó Ruival Arauco. El directivo remarcó que esta cifra representa una "verdadera revolución" para una ciudad como Ituzaingó, que cuenta con cerca de 20.000 habitantes.

Los empleos no solo se generarán en la planta, sino en servicios conexos y tareas de campo. "Lleva y genera puestos de trabajo de calidad porque acá hay técnicos, ingenieros y profesionales que serán capacitados", agregó.

Futuro sustentable

Desde el punto de vista ambiental, el presidente de Afoa resaltó que la planta será sustentable en materia energética. "Va a tener un biodigestor que generará gas para el horno de cal y energía eléctrica para volcar a la red", explicó.

Para Ruival Arauco, Corrientes tiene un potencial de crecimiento "enorme" por sus tierras con aptitud forestal. "Corrientes en el corto plazo se convierte en el polo foresto-industrial por excelencia de la República Argentina", concluyó.